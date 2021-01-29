韓國資深男星金鍾國原本是歌手，後以綜藝節目《Running Man》再創事業巔峰，也更受到年輕族群觀眾喜愛，而他在各大節目裡總是呈現節儉性格，還會被一些網友酸「小氣」，但他從來不以為意；直到近期他的全新節目《臉紅的神仙遊戲》播出，他才罕見說出省錢的理由，意外讓女粉絲都心動了。

金鍾國在拿到SBS電視台2020年綜藝節目大賞後，也被其他電視台邀約當新節目主持，他和成始璄、哈哈、徐章勳一起主持《臉紅的神仙遊戲》，在事先公開的片段，看到4人為了泡菜炒飯吵架，還講到財產，4個大男人看起來像小朋友一樣畫面十分有趣。

近期金鍾國的全新節目《臉紅的神仙遊戲》播出，他才罕見說出省錢的理由，意外讓女粉絲都心動了。(圖/ 摘自MBC YouTube)

其中金鍾國想吃泡菜炒飯，被其他人虧「你這是來蹭飯不是試吃吧」、「錄影前可以先吃飽啊」，成始璄和徐章勳提到金鍾國明明很有錢，怎麼還那麼節儉，他本來只是笑笑，但突然自曝存錢不花的原因，「（財產）以後要怎麼用？當然是想到未來，都是給我老婆花的」。

儘管只是搶先曝光的片段，大票粉絲聽完金鍾國的話簡直淪陷，心動表示「永遠支持金鍾國」、「金鍾國好可愛」、「他的存款應該有好幾百億了吧」、「可以嫁給歐爸嗎」、「節目感覺很好笑」。

金鍾國在1995年以團體「Turbo」出道，2000年正式以獨立身分發展，隔年開始發行專輯，他擁有許多熱門歌曲，像是〈討人喜歡〉和〈一個男人〉等等；後來更跨足綜藝圈，更在2020年12月拿下SBS電視台演藝大賞的大賞，是韓國綜藝圈唯二得過歌謠大賞和演藝大賞的藝人，另一人是女星李孝利。

(中時新聞網)