萬丹鄉死亡車禍 騎士頭部重創當場死亡 17:492021/01/29 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬丹鄉下午發生一起死亡車禍，機車騎士遭大車輾壓頭部，當場沒有生命跡象。(翻攝臉書屏東縣萬丹鄉交流地) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 29日下午5時許，屏東萬丹鄉萬丹路2段與廣維路口發生一起死亡車禍，一輛大型飼料車與機車發生碰撞，男騎士遭重車輾壓頭部、當場沒有生命跡象，警方正調閱路口監視器，並清查死者身分，釐清事故發生原因。 男子車禍腦傷長期臥床 PAC密集復健成功站起來 女菜販騎車自撞護欄 噴飛10公尺頭撞電變形桿身亡 (中時 ) #死亡車禍 #屏東 #萬丹鄉 #騎士 #頭部重創 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大摩上調陸2021年電動車銷量 11:462021/01/29 財經 北市文林橋女騎士摔車 捲入砂石車遭輾不治 15:362021/01/29 社會 鳥擊事件頻傳 花蓮小學生自製窗花阻鳥類衝撞 12:332021/01/29 寶島 擴大香蕉收入保險試辦地區 3／31前當地農會都可投保 19:512021/01/29 財經 三陽愛心快遞員 送暖被到原鄉 04:102021/01/29 財經焦點 愛德萬測試榮登JACD年度企業治理獎2020獲獎企業 09:422021/01/29 財經 鄉林大陸兩案 總銷上看220億 04:102021/01/29 證券．權證 Tesla新車亮相 保時捷純電跑車更親民 04:102021/01/29 時尚消費 北市醫院色魔病患連4晚偷摸女病患私處 2個月後離奇死亡 14:022021/01/29 社會 印度國際航班禁令延至2月底 視情況允航線復航 15:142021/01/29 國際 《金融》學費季到 銀行祭刷卡分期優惠 15:572021/01/29 財經 社會熱門新聞 【黃芳彥身亡】胞弟懷疑黃芳彥被輕生 好友高大成揭關鍵疑點 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 荸薺怎麼唸？男在火鍋店喊「我要ㄅㄛˊ ㄑ一ˇ」 店員羞炸 - 社會 林園工業區聯成化工廠房大火 濃煙竄空染紅天際 - 社會 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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