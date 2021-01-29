29日下午5時許，屏東萬丹鄉萬丹路2段與廣維路口發生一起死亡車禍，一輛大型飼料車與機車發生碰撞，男騎士遭重車輾壓頭部、當場沒有生命跡象，警方正調閱路口監視器，並清查死者身分，釐清事故發生原因。

男子車禍腦傷長期臥床 PAC密集復健成功站起來
女菜販騎車自撞護欄 噴飛10公尺頭撞電變形桿身亡

(中時 )

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