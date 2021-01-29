立法院今天審查110年度總預算國防預算保留部分時，在民進黨主導下，否決國民黨提出各項凍結案，相對的民進黨提出高教機、戰車等國防預算全數照列的案子均通過，而原本朝野多位立委均曾提出的潛艦國造預算凍結案，也在立委們撤案或提案遭否決下，未能予以凍結。

由於上個月蔡英文總統曾公開喊話，反對立委凍結、刪除國防預算，認為刪除或凍結「會造成國際間對我們產生誤解，認為台灣沒有自我防衛的決心。」希望立委在行使職權的時候，也要顧及到台灣的安全需求以及防衛需求，甚至有民進黨黨務人士放話，要國民黨不能拿台灣人的安全開玩笑，因此讓本次國防預算審查情況受到各界關注。

對此國民黨主席江啟臣今天回嗆，蔡英文總統曾說，在野黨有質疑的權利，執政黨有釋疑的義務，但這次執政黨卻拼命抹黑在野黨監督預算的作為。

藍委陳玉珍也說，凍結預算只是要求行政部門針對立委認為需要進一步說明的預算予以說明，說明之後隨時可以解凍，何來阻礙國防、國安的問題？

而國民黨團也針對國防預算編列有疑慮帶說明的部分提案予以凍結，包括新式高教機、F-16A／B型戰機性能提升案、新型戰車、機動飛彈車及國軍高效能艦艇後續量產案（第1批）等。部分國防預算甚至連綠委也有意見，以潛艦國造預算為例，藍委馬文君提案凍結50億、溫玉霞20億、呂玉玲2000萬，連民進黨立委羅致政也提案凍結10億元。

呂玉玲與羅致政的提案都指出，國造潛艦有許多設備仍倚賴外國協助，但所需主要裝備能否全數取得國外輸出許可仍不確定，因此先提案凍結部分預算，等國防部向立院報告後再解凍。

然而今天立院院會表決時，朝野立委紛紛撤回凍結潛艦國造預算提案，僅呂玉玲堅持提出提案，雖或其他藍委支持，但在時代力量與民進黨全反對、民眾黨棄權之下，未能通過。

而因應國民黨提出的各項凍結案，民進黨團則提出多案反制，要求包括M1A2戰車、沱江級巡邏艦後續艦、反艦飛彈機動發射車、勇鷹高教機的採購、製造預算，乃至於F-16戰機性能提升、劍龍級潛艦戰鬥系統升級預算，都全數照列，免予凍結，各提案雖遭國民黨與民眾黨反對，但在時代力量與民進黨全力護航下，通通過關。

(中時 )