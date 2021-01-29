滿載廢棄鋼軌的平台列車，高速衝過台中站，從高架橋上翻覆到平面道路，列車上3名人員死亡。（資料照片）

「一陣巨響，我回頭就看到一個人硬生生的從火車上摔到我面前！」家住台中民生路、建國南路路口的鄰長太太阿慧，住家距離台中火車站鐵道止衝檔才10多米，平板車從橋上衝下來的瞬間，她正在家門口晾衣服，回憶事發當時，她連呼「真的嚇死人！」

2001年3月12日上午10時3分，鐵路局一列滿載鐵軌的平台拖車，以時速130 公里高速，衝過台中火車站月台後，撞上台中市民生路、建國路高架橋上方鐵路安全側線的止衝檔(大型水泥樁)，小型調車機車頭被撞得稀爛，車體從側線飛落到西部幹線主線軌道上，高壓電桿也被撞斷，5節平台車及車上百餘噸廢棄鋼軌衝落市區平面道路，砸到一輛貨車和轎車，宛如電影災難片現場。

警消獲報以為是客車出軌緊急呼叫增援，第一時間趕抵現場的消防局大誠分隊小隊長楊焜盛描述，現場一片混亂，一旁的民眾不斷的大叫「救命！」、「這裡有人被壓著！」他看到有3個人被散落的鐵軌壓住，生命跡象已經很微弱，「我們馬上把3個人從鐵軌下拉出來，送醫院急救」。94歲的獨居老人陳莊好每天都在橋頭曬太陽，事發當時，她就坐在橋頭，所幸只被碎石擊中右胸，鄰居都說她命大。這起台灣鐵路史上罕見的列車溜逸出軌事件，造成3人死亡，3人受傷。

滿載廢棄鋼軌的平台列車，從鐵路高架橋上翻覆到平面道路，現場一片混亂。（資料照片）

失速列車130km時速出軌 百噸鐵軌噴飛 詭異災案揭密

台鐵事後調查，事故當天上午9時23分，列車正在在豐原站內進行廢棄鋼軌卸貨工作，小型調車機車頭，將載有廢棄鋼軌的平板車拖出車站後，，突然發現調車機車推不動整列平台車，而且煞車失靈，調車機車頭及5節載重百餘噸重的平台車列車隨著下坡往南滑行。列車滑行速度越來越快，豐原站南邊的潭子站來不及反應，緊急將其導引到外側路線，避開停靠在站內的另一列客車，列車衝過潭子站，不久即抵達距豐原15公里外的台中站。台中站運務人員接獲通報，雖將列車引導至離月台最遠的第4股道，並在鋼軌上排放石頭，企圖減緩整列車速度，但仍未見效。

失速列車130km時速出軌 百噸鐵軌噴飛 詭異災案揭密

目擊列車衝過台中站的台鐵人員說，衝過台中站時，不但車輪上迸出火花，還冒著白煙，像是煞車速度過快咬不住鐵軌。並傳來一股濃烈的嗆鼻味道，最後聽到一連串巨響，列車撞上5米厚的混凝土止衝擋牆，誰知道這麼厚的止衝擋牆還是擋不住百餘噸重的高速撞擊力。這起溜逸事件造成台鐵貨物搬運司員工陳坤興、梁光郎及豐原站轉轍工徐志文3人死亡，3人原本都有機會在第一時間跳車，但3人最後都選擇堅守崗位，努力到最後一刻，與列車共存亡。

小型調車機車頭（右為同機型），載著百頓鋼軌從豐原一路衝15公里到台中翻覆，速度比自強號進站還要快。（資料照片）

為何台鐵小型調車機車頭為何會從豐原站滑行超過15公里到台中站，並衝破5米厚的止衝檔翻覆，造成3死4傷的慘劇？台鐵人員表示，除了因調車機車頭制韌(煞車系統)失靈外，山線沿線坡度過陡也是重要原因，據調查，豐原站到台中站之間距離約15公里，平均坡度約在千分之11，兩地落差幾乎達2百米。這也為何是這列重達百餘噸的列車衝過台中站時，速度會比自強號進站速度快，並衝破止衝檔，造成如此重大傷亡事故的關鍵因素之一。這起意外事件，事後檢方會同台鐵行車保安委員會調查，認定有重大人為疏失，時任豐原站副站長陳銘益被依過失致死罪提起公訴。

(中時新聞網)