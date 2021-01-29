Google在台北電玩展（TGS）期間，舉辦「推動台灣手機遊戲產業發展」媒體聚會，進一步公開他們如何藉由前後端的發展計畫，協助台灣遊戲產業蓬勃發展。並邀請傳奇網路遊戲現身說法，分享運用Google相關平台與技術的心路歷程。

Google 台灣資深業務總監蔡逸民引述App Annie統計數據指出（收入、下載量資料來自 Android 與 iOS 雙平台但不包括中國大陸市場），2020 年全球手機遊戲收入達 540 億美元，相較 2019 年成長 18% ；而2020年台灣在全球手遊營收排名全球第七，每位玩家產生的營收排名全球第六、每付費玩家產生的營收排名全球第三名。以台灣市場對比其他市場來看，App Annie 數據統計結果發現2020 年全球手遊下載量相較 2019 年成長 21%，營收成長 18%；台灣手遊下載量相較 2019 年下降 4%，營收成長 21%，代表全球全球手遊市場持續成長，台灣則呈現單一（遊戲）下載營收貢獻高的現象。

Google 台灣資深業務總監蔡逸民點出，手機遊戲開發者想要成功，必須具備（1）擁有研發團隊（2)邁向海外市場；（3）找到對的玩家等三大因素。因此Google也透過旗下平台來協助開發者達成上述目標，其中包含：

一、Google Play MIT 開發者網站：Google Play 專為台灣開發者所建立的開發者網站， 以一站式的網站設計提供多種線上學習資源以及 Google Play 最新活動消息、技術、 政策、產品更新，及產業趨勢等資訊，並整合 Start on Android 及 Play Academy 應用 程式學習中心，提供手機遊戲開發資源、上架測試與品質優化、以及了解 Google Play 管理中心各項功能來提升產品的品質與業務成效。

二、Google Cloud 線上研討會：遊戲開發及運作需要有技術端支持，例如:維持伺服器 穩定性、分析玩家行為優化遊玩體驗以及開發新的遊戲內容、阻擋 DDoS 攻擊等， Google Cloud 都能協助遊戲開發商解決技術端面臨的問題和挑戰。針對遊戲產業技術 需求，Google Cloud 將在今年五月舉辦線上研討會，分享如何運用 Google Cloud 來強化手機遊戲後端的能力，並邀請台灣遊戲開發商分享最佳技術實踐。

三、G-Player One 一級玩家計畫：Google 針對手機遊戲獨立開發者在 2017 年推出「一級玩家計畫 (G-PlayerOne program)」，培訓內容包含 Google Play 商店進行測試與優化、全球遊戲 產業趨勢及廣告創意分享，以及如何進行廣告優化、與廣告變現等，期望手機遊戲團隊在培訓後提升研發、行銷能力。今年將是 Google 第五年推出此計畫。2020 年首度推出「導師制度」(mentorship program)，由 Google 專業講師、業界資深專家達人組成導師團隊，加入計畫的開發者團隊除了享有導師專屬指導，Google也傳授開發者最新產業趨勢、實用技能、最佳案例分享，並提供媒合機會。在 2020 年的計畫中，總共培訓了來自 35 個台灣手機遊戲開發團隊。2020年底推出媒合活動，邀請知名遊戲發行商及跨產業投資代表參與，讓參加培訓的遊戲團隊與其作品有更好的曝光機會、開啟商業合作機會。有超過 6 成的開發團隊與企業表示有找到進一步討論投資的對象;更受到參與的開發者和企業主的好評，各有超過 9 成表示期望未來能再參與媒合活動。

四、數位人才探索計畫：2020年 Google 啟動數位人才探索計畫，透過「Google Ads」與「GoogleAnalytics」等認證，讓台灣數位人才擁有走向國際的數位行銷、數位洞察與分 析、影音素材等能力，不只協助加速企業數位轉型，也讓優秀人才在工作中發揮所長。目前已提供超過 9,000 多名年輕學子提供數位訓練，也與 104 人力銀行和 40 多家企業合作開設相關職缺，其中也包含遊戲開發商。由於受到許多學生及企業好評。2021 年 Google 將持續推出數位人才探索計畫，並完整定義三領域的數位能力：廣告行銷、影音創作、機器學習。協助學員培養適合自己的數位能力，提升未來職場競爭力並找到適合自己的數位職缺，也為遊戲產業注入更多數位人才。

五、台灣遊戲產業策略交流高峰會：Google 為提升遊戲產業交流，於今年首度舉辦「台灣遊戲產業策略交流高峰會」分享最新的海外手機遊戲產業趨勢以及 Google 的洞察，並邀請遊戲開發商高階經理人分享擴展海外市場的成功經驗，幫助台灣手機遊戲開發商走向國際、擴展市場規模。今年共規劃四場，每季將舉辦一場。

此外，也透過2020 年Google針對大中華區合作夥伴舉辦多場遊戲產業線上研討會及交流活動，分享產業趨勢、成功案例與 Google Play 政策更新等，相關活動吸引來自 55 家公司、共 88 位的台灣開發者參與。為鼓勵並挖掘台灣優秀的遊戲開發人才，Google 贊助巴 哈姆特舉辦的 ACG 創作大賽並設立「Google Play 特別獎」。自 2016 年開始，Google Play 推出 「MIT 台灣開發遊戲專區」，透過更明顯、更聚焦的方式，讓使用者能輕鬆探索「Made in Taiwan」的作品；每年也公布 Goolge Play 年度最佳榜單，讓使用者回顧 過去一年受歡迎的應用程式與遊戲，也讓上榜的台灣優秀開發團隊提升市場能見度。而Google Play 近年來參與全球指標性的遊戲盛會-台北國際電玩展，並展出「台灣獨立遊戲開發者專區」讓玩家認識更多台灣獨立遊戲開發團隊與作品。今年雖然因為受到疫情的影響而取消活動，但 Google Play 既定的線上活動、直播活動，以及優惠活動都照常進行。

針對手遊的開發與發行，傳奇網路遊戲副總經理周秋美今日特別現身說法，分享運用Google相關平台的心得。傳奇網路遊戲運用Google Play Store 進行全球的遊戲發行及金流服務。當中包含Google Ads 多元的廣告類型及全球化的平台，精準的投放廣告到全球市場，也透過 YouTube 觸及更多全球用戶，打造品牌知名度。此外，遊戲則可架設在Google Cloud Platform 的服務，提供龐大的資料庫及高效能運算，讓全球的玩家都能享受順暢的遊戲品質。

為了從前端到後端都能順利打造受歡迎的手遊，傳奇網路遊戲藉由「數位人才探索計劃」協助企業找尋人才。並且定期可收到來自Google提供的資訊，讓企業對於遊戲開發類型的探索，遊戲市場洞察、遊戲玩家分析等市場資訊有進一步了解。並透過 Google Cloud Platform 多元的解決方案及技術諮詢與顧問，從 AI 技術改善遊戲服務品質、基礎架構、玩家洞察與分析等面向，不只打造良好的玩家體驗，也提升企業的技術力。

具備多市場優勢的Google，還可以進一步提供現有市場情報與開拓海外新市場的廣告宣傳與投放方案建議，更精準的制定合適的廣告投放策略，透過多種 Google Ads 的搭配應用，有效分析受眾結構並提升廣告成效。

而傳奇網路遊戲也藉著G-Player One 一級玩家計畫拓展人脈、開發不同可能性及機會。傳奇網路遊戲曾邀請在活動中認識的台灣遊戲開發團隊成為傳奇網路的開發顧問，也曾合作代理聯合開發其中一個團隊的產品。作為台灣早期開始自製遊戲的開發商，透過這個機會及平台可以相互交流、提供業界上實務的經驗，間接的提攜後輩，共同成長、茁壯台灣遊戲產業。

(科技)