姑姑預言陳柏惟被罷機率 寫詩送他盼「君莫鬪」

桃園市議員王浩宇日前遭罷免成功，台灣基進黨立委陳柏惟也因挺萊豬立場鮮明而被點名罷免，自曝和陳柏惟是同一陳氏宗親的國民黨立委陳玉珍接受《中時新聞網》訪談，認為他被罷免的可能性相當高，並以「姑姑」的身分寫詩勸他「君莫鬪」，不要用互鬥的心理去處理國家大事，並期許他能好好耕耘基層，因為政治的經營並非一朝一夕，不管網路上的聲量有多高，還是要腳踏實地。

「吾族傳家惟存厚，諸般善念照春秋，處世無他但率真，萬民鑒察君莫鬪」，陳玉珍寫了這首詩送給陳柏惟，她解釋道，陳氏家族的傳家之道是要存仁厚，且以正面善念的心態來做事才會留下歷史，並認為在這個人世間，不管處理任何人事物都應該坦承率真，最後則勸他君莫鬪，希望他不要用互鬥的心理來處理國家大事。

「我覺得陳柏惟能當選實在是一個奇葩，也是異數，但由於他是單槍匹馬一個人作戰，很肯定他的當選。」，陳玉珍說道，當選立委就是民意代表，應該服務選民為民喉舌，不過就她在立法院所見，對蔡政府開放美國萊豬進口政策，有高達6、7成的民眾都反對，認為他所屬的基進黨又不是民進黨的附隨組織，應該要表達的是選區民眾的意見，而非跟隨民進黨投票，對他這樣的行為感到很遺憾。

陳柏惟2019年曾PO出和黃捷、王浩宇合照。(取自陳柏惟臉書)

針對民進黨質疑割萊委罷免案的正當性，陳玉珍則表示，不能他們提罷免就是公民行動，其他人提罷免就叫作報復性行為，這些都是公民可以自主展現自己權利的機會，應該正面來看待，認為總統蔡英文兩度發言護捷，大概是不希望王浩宇罷免成功之後，第一張骨牌倒了，萬一接下來黃捷也遭到罷免，那會產生很大的骨牌效應，可能進而演變成是對總統的不信任投票，最後陳玉珍也提到，現在防疫當頭，蔡總統要做的是「實事」，應該多關心醫護人員的狀況，而不是把重心放在呼籲黃捷支持黃捷上面，這樣有失總統的格。

(中時新聞網)