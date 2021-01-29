國民黨榮譽主席連戰的45歲二公子連勝武，近日被直擊與一位外型亮麗的高挑骨感妹親密約會還兼過夜，與妻子路永佳11年婚姻亮紅燈，隨著風波不斷延燒，網路也傳出陰謀論，質疑是骨感妹為了逼宮扶正向狗仔爆料。不過資深前狗仔葛斯齊卻懷疑正宮很早就知情，是正宮爆的料，其論點也獲媒體人邱明玉在節目中附和支持。

葛斯齊昨日在節目《這！不是新聞》中強調，他所說的正宮爆料，不見得是正宮直接跟媒體說這件事，有可能是透過友人的關係，或是她跟友人訴苦，友人看不下去才去爆料。

有傳骨感妹有個2歲大的女兒，與連勝武交往已3年。(取自臉書)

邱明玉也認同葛斯齊觀點，更加碼爆料業界內幕，她說《壹週刊》多年前曾因為報導連戰家暴新聞敗訴，簽了一個「喪權辱社」的條約，「我們業界是這樣形容，他當時簽的條約是說，以後你集團要爆連家的料，你必須要有連家人的求證，你才能刊。」

那至於這次連勝武外遇新聞為何能刊登？邱明玉說就是因為有路永佳的回應，才可以報導，「因為通常妳要是不知情的話，狗仔打給妳，妳會說：『我先了解一下。』」

名嘴們節目大爆連勝武外遇內幕。

葛斯齊也說，路永佳異常冷靜的回應讓他覺得太不可能，「妳還沒看到照片，我當時問妳話說，妳老公跟別的女孩牽手接吻，妳有什麼看法？妳竟然回應告訴我：『我們還有三個小孩子，我會陪他一路走過去，我會陪他承擔。』」葛斯齊用力揮手說：「我覺得這不太對，這不可能！」

不過媒體人狄志偉則有不同看法，他雖認為路永佳早就知情連勝武外遇一事，但不是路永佳向媒體爆料，「為什麼我認為不是路永佳？我覺得小三的機率比較高。如果今天又有一個說小三已經有兩歲女兒了，我不要認祖歸宗？」直指骨感妹為何與連勝武下了車，還要在家門口纏綿親一下才上樓，不回家再纏綿，就是怕狗仔拍不到照片嘛！

(中時新聞網)