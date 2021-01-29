春節連假頭份、南庄等地交通疏導示意圖。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

今年春節連續假期為2月10日至2月16日，預估南庄地區人、車潮將在12日(初一)至2月16日(初五)達到最高峰，苗栗縣警頭份分局將加派警力交通疏導管制易壅塞地區，包括南庄老街(124縣、中正路、中山路、文化路)、獅頭山風景區、蘇維拉出入口、頭份交流道等路段。

頭份分局指出，春節連假交通管制區域中，

南庄地區：南庄鄉外環道目前劃設雙向2車道及機車專用道，烏蛇嘴至永興橋劃設雙向4車道，因春節連續假期下午時段車潮由南庄往三灣、頭份方向行駛至烏蛇嘴處，易有回堵情形，為能有效疏解車潮，將於烏蛇嘴實施號誌強制閃光後，由警方進行交通疏導，待車潮緩解後，恢復燈號自動運行，並於易壅塞時段由南庄鄉中正路往縣道124號方向(南庄往三灣)設置右轉專用車道，避免單一時相造成車流壅塞。

而台灣好行巴士上下車點及苗栗客運改由外環道進出，時間為2月12日(初一)至2月16日(初五)全天候實施，遇車流壅塞時警方將協助運轉。

頭份分局將協調南庄地區私人停車場及民宿業者，於春節連續假期2月10日至2月16日加派人員管控出入口交通秩序，本分局將視交通流量機動調派警力指導協助交通疏導工作。

警方並已製作道路指示牌，導引出遊民眾多多利用新開通的新北橫公路，節省春節期間往返南庄地區及頭份市區所需時間，並分散出遊車潮，減少車流壅塞情況發生。

國道一號頭份交流道將於春節連續假期交通尖峰時間(2月14、15日下午13時至18時北上閘道口)實施高乘載管制措施，請用路人提早規劃旅遊路線，避免因高乘載管制影響行程。

(中時 )