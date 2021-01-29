受新冠疫情衝擊，全球零售產業與消費者購物習慣產生巨大改變，全球智慧開店平台SHOPLINE發布《2021網路開店白皮書》指出，以2021年來看，「全通路」、「跨境」、「社群」等3方向將是各家品牌電商的重點營運方向。

根據SHOPLINE《2021網路開店白皮書》數據指出，2020年經營O2O全通路的賣家數年增率達126％，顯示後疫情時代打通銷售管道、維穩客源並創造一致的購物體驗為品牌關鍵目標。此外，手機購物已正式超越桌機購買，下單佔比相較2019年成長逾7％，達到55％，顯示優化行動購物介面也會是店家在優化消費體驗的重點之一。

SHOPLINE舉例，以流行飾品商家Bonny＆Read為例，品牌在2020年已擁有超過20間實體店面，透過SHOPLINE O2O解決方案整合線上網店與線下門市，串接龐大會員並能高效管理各店庫存，迄今每月單店門市平均可帶來1,000位以上新顧客與不同年齡層的消費者。

此外，跨境電商也是2020年相當夯的議題。SHOPLINE自2018年開通跨境服務，去年度協助台灣在地品牌接觸超過1.2億的海外消費者，2020年的跨境賣家數量較前一年增長近三成，平均訂單年增率也成長130％。《2021網路開店白皮書》顯示，跨境品牌的目標市場仍集中在港澳、新加坡、馬來西亞三地，並以越南（ 73.3％）、新加坡（45.7％）與泰國（35.2％）三地市場為出海目標的跨境賣家數成長幅度最高，產業別則以「流行衣飾」、「美妝保養」、「綜合零售」拿下前三名。

近年各品牌均擴大年末節慶促銷力道，消費者也抓緊時段剁手購物，據SHOLPLINE統計，2020年第四季的強檔重點包含雙11、雙12、聖誕節等整體訂單量漲幅達70％，年度最高在線人數則落在雙11當天凌晨12點，整體流量相較2019年雙11檔期，訪客流量成長突破3倍。

SHOPLINE認為，年終促銷已成品牌絕不可忽略的重點檔期，洞察節慶檔期的消費預期心理、提前佈局優惠與促銷策略，將能佔得先機並擴大新客的觸及。

SHOPLINE客戶成長諮詢經理黃千瑞也分享，「品牌應抓緊在特殊節慶衝刺海外的轉單數，有越來越多品牌投入於盛行於東南亞的九九、雙十購物節以及歐美黑五購物節、Cyber Monday等。以2020下半年為例，台灣跨境賣家的每月轉單數較上半年多出28％，其中又以雙11檔期區間的訂單筆為年度最高峰，顯見節慶帶來的潛在商機無限。

(工商 )