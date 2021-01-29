高市衛生局抽驗年貨，在麗尊酒店「竹笙」驗出鎘超標，業者目前已下架銷毀。（柯宗緯翻攝）

高市衛生局抽驗年貨，日前前往三鳳中街抽查。（柯宗緯翻攝）

年節將至，高市衛生局今（29）日公布第二波抽驗年節應景食品，總計42件，其中兩家星級飯店「竹笙」檢出重金屬「鎘」超標，已命令業者銷毀剩餘產品，並限期改善，若複抽不合格，則依食安法處3萬至300萬元罰緩。

衛生局這次抽驗42件產品，包含30件禽畜肉品及加工品、休閒食品4件、水產品4件、竹笙2件及蔬菜2件，檢驗項目包括防腐劑、著色劑、動物用藥、重金屬及農藥殘留等。

其中，麗尊酒店及H2O水京棧的「竹笙」，被驗出重金屬「鎘」 3mg／Kg，超過標準值的2mg／Kg，已命令業者限期改正，若複抽仍不合格，依食安法處3萬到300萬元罰鍰。另由於兩家飯店供應商分別來自台北及台南業者，已移請當地轄管衛生局依法辦理，為市民食安把關。

麗尊酒店回應，剛進貨這批竹笙不久，衛生局即來抽驗，當下剩餘品即捨棄，完全未用於製作餐點，未來也不會再進此廠商的竹笙。H2O水京棧則指出，配合衛生單位抽驗，當天立即暫停銷售相關品項，之後接獲竹笙檢驗不合格，隨即退貨下架，未提供給消費者食用。

(中時 )