「在餐飲業當店長，要做的事情包山包海，除了管理之外還要處理客訴、排班等事情，有時遇到工讀生無故翹班，就必須要自己替補人力，常常一整天都待在店裡，工作超過12個小時，但最傷心的是，薪水只有四萬多！」王天祺從事餐飲工作三年多，因為薪資調幅小、發展空間有限，下定決心要轉換跑道。在永慶房屋擔任房產經紀人的老婆鼓勵他一起奮鬥，因此王天祺決定加入永慶房屋，和老婆一同打拼，攜手描繪未來的藍圖。

人性化彈性工作八小時 每天解鎖永慶大聯盟任務關卡

「房仲雖也是高工時的產業，但起碼努力有實質的回饋！」抱持著奮鬥覺悟加入永慶房屋的王天祺，沒想到永慶房屋有「彈性工作8小時」的制度，翻轉了房仲業高工時的宿命！「『彈性工作8小時』政策，讓經紀人可以自由選擇三個不同的上班時間。」王天祺習慣早上9點準時上班，以最佳的精神狀態迎接服務客戶的一天，並排定工作8小時準時下班！跟以往低薪高工時加班加到犧牲家庭時間的日子相比，現在的王天祺有更多的時間陪伴家人與老婆，也可以與家人一起共進晚餐，增進彼此互動，打造幸福又和諧的家庭生活。

永慶的「永慶大聯盟」智能平台，是王天祺高效工作的最佳夥伴！AI系統每天幫忙安排專屬於王天祺個人的工作內容，王天祺分享：「公司系統一直在進步，把經紀人的工作內容任務化，像是針對買賣方所需要完成的事項，都一一幫你統整出來，並化作一道道關卡，讓我們日常工作就像打遊戲，接受挑戰過關斬將。增加業務工作的效率及趣味性，完成任務還能賺『永者幣』，可以兌換餐券等實體獎品，非常實用！」

彈性工作8小時制度讓王天祺(前右一)下班後經常與家人一起共進晚餐，分享生活的日常。(圖/永慶房屋提供)

「服務即關心」 日常問候維繫客戶關係提升信任感

文質彬彬、態度誠懇的王天祺在永慶房屋今年即將邁向第14年，用心、勤奮、精準掌握客戶需求是他經營客戶最重要的關鍵。對每一位客戶，王天祺都會花時間與客戶深聊，從對話的過程中慢慢了解客戶最真實的需求。

王天祺分享：「每一位客戶都有不同的性格、生長背景，我們要做的就是深入探討客戶真實的需求，給予最客觀、誠實的建議。我有一位認識快10年的老客戶，剛認識時協助他們買了一間小套房，之後經常回覆他們有關於房產的相關問題，也會關心他們的日常生活，因此10年後，他們要換房時依然請我協助，讓我很感動！」

服務等於關心，這就是王天祺有許多經營10幾年以上老客戶的原因，一些看似日常的問候與關心，一點一滴的默默累積，這些小細節都是客戶記住你的重要關鍵，也讓王天祺年年拿下百萬年薪。

王天祺(圖右)勤奮經營客戶關係，年年挑戰百萬年薪。(圖/永慶房屋提供)

科技房仲走在最前端 與時俱進提高服務效率

除了自身積極經營客戶關係之外，科技工具的輔助更是業績向上衝的關鍵。王天祺分享：「現在有方便的IPAD即使在外面也可以隨時查詢資訊，解答客戶的疑問，不用像以前一樣要回到辦公室用電腦查詢，再另外跟客戶約時間。增加服務效率連帶提升業績，公司真的很替經紀人著想！」

除此之外，永慶房屋推出的「實境找房」服務，讓客戶可以事先在家利用網路觀看房屋的內觀及周遭生活機能，先篩選掉不喜歡的生活圈與房屋，大大提高經紀人與客戶的看房的效率，在疫情期間更是廣受客戶喜愛，讓王天祺2020年創下業績最高紀錄。

2021年王天祺將持續挑戰自我，與老婆一起在永慶努力工作、盡情享受生活，希望在文山區為家人再買下第三間房子！

夫妻倆在永慶一起打拼，工作之餘也會到處旅行享受幸福生活。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)