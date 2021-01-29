國民黨前立委蔡正元今天爆料「吳立委」介入疫苗採購，質疑指揮中心指揮官陳時中說謊。蔡正元並出示一張簡體字文件證明。（取自蔡正元臉書）

國民黨前立委蔡正元今天爆料「吳立委」介入疫苗採購，質疑指揮中心指揮官陳時中說謊。蔡正元並出示一張簡體字文件證明，有位「吳立委」向衛福部「反映」，請問陳時中這位「吳立委」是誰？又怎麼跟衛福部「反映」？又「反映」了些什麼事？

蔡正元質疑，「吳立委」背後老大又是那個大咖？衛福部陳時中會這麼配合令人好奇，陳時中該講清楚「反映」內容吧？

蔡正元又問，跟「吳立委」一起「反映」的人還有「信東柯總」，又是什麼人？「吳立委」跟「信東柯總」又是什麼關係？這兩個人這麼密切合作，能讓陳時中高度重視這個「反映」，實在不簡單，陳時中該說個明白吧？

蔡正元三問陳時中的疫苗採購小組石小姐又是什麼角色？她能明白傳達陳時中的指示，採購德國BNT輝瑞疫苗不得有中資背景，只要求雅克臣沒有中資背景，但是雅克臣還要向上海復星醫藥報告而且表明服從上海復星醫藥的決定，這樣一來，雅克臣即使表面上沒有中資，卻完全受中資指揮，雅克臣就是假港資真中資，陳時中裝聾作啞還能繼續裝下去嗎？

蔡正元說，賣給台灣的疫苗要比香港貴，到底貴多少？貴美金5元？10元？但又說不能貴太多，問題是貴出來的錢誰拿走？

(中時 )