橘子集團（6180）今年不參與台北國際電玩展，而是選擇自辦「橘子嘉年華」，29日正式在三創生活開幕，橘子表示，這次推出的「橘子嘉年華」以旗下beanfun!平台為核心，結合三創的實體場域以及橘子旗下10款遊戲，集結橘子集團旗下遊戲、支付、電商，以及三創百貨通路與點數資源，打造虛實整合的體驗，有望為第一季營運帶來動能。

遊戲橘子表示，橘子嘉年華1/29～1/31在三創生活開幕，首日吸引ACG玩家排隊湧入，同時也每天在三創生活市民大道廣場設置限額200名的「早鳥優先排隊區」，完成活動防疫措施後即可優先入場。

橘子代理營運的超人氣遊戲《天堂M》於29日，特別邀請藝人泱泱、林真亦，首度獻出遊戲COSPLAY初體驗，化身職業「王族」及「槍手」，現場與玩家同樂。此外，橘子集團12位高顏值「beanfun! Girl」也一字排開熱情迎賓，位於三創生活一樓的十二立方媒體柱，也快閃提供上百份、最高8,888元的零用金，吸引玩家瘋搶。

橘子表示，「橘子嘉年華」，特別集結旗下十大端遊與手遊，舉辦豐富活動回饋玩家，《天堂M》舉辦實況主挑戰賽，邀請dingding、小屁、金旋風與令狐沖爺爺輪番接受玩家隨機職業PvP挑戰，玩家與現場《天堂M》英雄角色拍照打卡，還可獲得不銹鋼冰塊。

此外，近期改版的《新龍之谷》也請來知名實況主兼COSER－魔理花化身亞勒詹達角色助陣，與穿戴超人氣角色「瑪奇娜」的「機甲獸孃－機械拳套」玩家互動，將送出限量「十週年紀念角色立牌」及「橘子嘉年華龍谷禮盒（魔理花的祝福）」等虛寶。另外，玩家打卡首次現身的《龍之谷：新世界》六米高黑龍－卡拉斯，也能獲得限量紅包與虛寶。

beanfun!平台為橘子集團今年營運重點，據悉，目前beanfun!會員達140萬，第二季將會再推出改版。橘子董事長劉柏園指出，beanfun!是橘子目前重要的戰力，可帶動橘子支付、電商的表現。以橘子支付來說，目前會員數28萬，單月交易額約1億元，就是因為beanfun!平台帶動交易額成長。至於電商事業，劉柏園則表示，將集結包括遊戲公仔、IP、動漫等相關商品，期望把旗下電商平台打造成全台ACG用戶線上消費首選。

橘子2020年營收達106億元，年增9％，主要因《新楓之谷》業績亮麗、且《天堂M》表現持穩所致。《天堂M》推出雖已經滿3年，但人氣仍然相當高，貢獻橘子營收比重約四成，仍是推動橘子獲利的金雞母。

展望2021年營運，產品部分，橘子全年推將出2～3款新作，上半年重點放在代理手遊《新龍之谷》、《彈射世界》，下半年將推出自研的《櫻桃小丸子手遊版》、《便利商店口袋版》，並將重點擺在beanfun!平台，全力衝刺營運。

(工商 )