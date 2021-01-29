扭幣是雲林縣府發行的數位虛擬貨幣，10枚扭幣等值1元新台幣，可再特約店兌換雲林好物。（周麗蘭攝）

雲林縣府推出「雲林縣數位縣民平台─雲林Nubi扭一下」App，縣長張麗善（右三）累積閱讀宣導訊息的點數，可換雲林良品好物。（周麗蘭攝）

雲林縣府開發的「雲林Nubi扭一下-雲林縣數位縣民平台」App今（29日）上線，民眾閱讀宣導訊息就能累積「扭幣（Nubi）」。扭幣是雲林縣府發行的數位虛擬貨幣，10枚扭幣等值1元新台幣，可再特約店兌換雲林好物。

跳脫以往傳統宣傳管道，「雲林Nubi扭一下-雲林縣數位縣民平台」App作為縣府各局處發布訊息的平台，民眾只要閱讀宣導資訊就能累積扭幣，兌換好物的特約商店約100家。

計畫處長李明岳表示，「Nubi」的義大利文的意思是雲，29日正式上線，下載對象不侷限雲林在地縣民，首波下載可獲得全家超商茶葉蛋一顆，限量贈送2萬顆。

縣長張麗善表示，縣府出入口採實聯制資料進入，透過掃App的條碼就能登記完成，減少接觸紙筆交叉感染。今年因疫情之故取消新春發福袋活動， Nubi App將發放數位紅包，扭幣也是新年錢母。

「雲林Nubi扭一下」App的另一個重大用功能是可當數位圖書證，一隻手機最多可綁8張，創造全家人共讀機會，本縣志工也可查詢志工時數、班表、現場簽到。

張麗善說，期待此App貼合民眾生活，讓縣政資訊能確實觸及縣民，這也是因應社會轉型所做的規畫，未來將整合更多便民服務，讓縣民一機在手服務帶著走。

(中時 )