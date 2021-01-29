有在關心星座運勢的人都知道，水逆即將來臨，星座運勢老師艾菲爾也特別於FB粉絲團提醒大家，1/30將迎來今年第一次水星逆行，每個星座都會受到不同程度的影響，尤其水逆發生在水瓶座的命宮，水瓶座這段時間會顯得特別疲倦和無力，因此一定要注意健康問題，工作上也要格外細心，以免造成損失。

▍白羊座

水逆期間，平常就容易衝動的白羊，脾氣變得更加暴躁了，總是不小心就與他人產生爭執，建議如果發覺自己情緒上來了，就自己提前避開、冷靜一下，免得在一時衝動下做出後悔莫及的事。

▍金牛座

水逆期間，金牛的工作很可能發生變動，像是調職或是工作內容變換，可能會感到不太習慣，要重新適應又花上一段時間，上司對你也會比以往要求更多。少數金牛很有可能過年連假還要加班，或是獎金被砍半。

▍雙子座

水逆期間，雙子在外交通要特別謹慎小心，有可能因違規停車、超速而吃罰單，甚至發生意外，記得寧願提早出門，也不要因趕時間而犯下大錯。另外春節旅遊時也要注意隨身財物安全，謹記財不露白，別讓扒手有可趁之機，防疫措施也要做好。

▍巨蟹座

水逆期間，巨蟹老是自己瞎忙一通，自己給自己惹麻煩。很多事靜靜的讓它過去就行，但你總忍不住想要插手，然後給自己惹了一堆麻煩，累個半死，還沒有人會感謝你，甚至影響手邊原本的任務，所有事情都一團亂。

▍獅子座

水逆期間，獅子的感情即將面臨考驗，你們會為了錢財而吵架，已成家者為了家庭生計、小孩教育問題發生爭執；有伴者其中一方想要趕快結婚、另一方又覺得應該要先有存款再談婚姻；單身者則要小心遇見貪圖你的美色錢財的愛情騙子。

▍處女座

水逆期間，處女要小心健康亮紅燈。你容易有胸悶氣短、感冒、發炎上火的症狀，特別是要注意工作場合，如果有同事感冒，一定要保護好自己，免得被傳染。建議身體一有狀況發生就看醫生，不要拖，盡早解決也能更快恢復健康。

▍天秤座

今年首波水逆，天秤要注意愛情危機。有伴者與對象老是莫名因為意見不合而吵架，明明平常都能好好溝通，但水逆期間你們就是聽不進彼此的想法。單身者則容易與桃花擦肩而過，提醒2/3立春一定要做「立春開運秘法」，提升自己的桃花運、愛情運。

▍天蠍座

水逆期間，天蠍飽受親戚鄰居的八卦、閒言閒語所苦，特別是要過年了，每個親戚都跑來問你的感情、事業、薪資、未來，明明感情也不是特別好，還要問東問西，問完還要自以為是的品頭論足，真的令你特別心煩，只把自己鎖在房間，一個人也不見。

▍射手座

水逆期間，射手在電器、機械、電腦、手機甚至交通工具等的使用要特別留意，你很可能面臨當機、電器壞掉的狀況。記得有重要檔案要先備份，工作時的文書處理也千萬記得要時時儲存，免得面臨檔案遺失，全部心血白費重來的風險。另外這段期間和兄弟姐妹容易吵架，記得說話前先思考一下，不要一時衝動而言語傷人。

▍摩羯座

今年第一次水逆，摩羯要小心被人騙錢，特別是現在年關將至，一定不要借錢給別人，因為很可能有去無回，甚至影響到你今年一整年的財運。另外在網路購物時也要謹慎小心，很容易遇到詐騙，或是貨到時發現物品損壞，還要退貨退款的麻煩事。

▍水瓶座

水逆發生在命宮，水瓶只覺得每天都好喪氣、好累，做什麼都提不起勁、心慌氣短，甚至還有可能因一時恍惚，而在工作上犯下大錯，甚至損失不少金錢。記得要給自己適當時間放鬆休息，睡眠要充足，身體健康才是一切根本。快過年了，就好好放鬆一下吧！

▍雙魚座

水逆期間，雙魚會比以往更加的優柔寡斷、想東想西，控制不住自己的敏感多疑，老是用最悲觀的想法去思考，把自己弄的疲憊不堪。另外這段期間很容易犯小人，提醒可以用「白魔法陣」或「黑狐仙」靈圖，幫自己趕跑小人。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)