近期全球股市震盪，連帶台股也上下劇烈波動，不過，投信法人指出，全球資金充沛，美債殖利率處於低檔，資金行情推升美股、陸股、南韓等全球主要股市，台股隨國際股市上揚並無不合理，只要資金水龍頭繼續流，就毋需過度擔心台股反轉。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，由於供應鏈問題以及無法滿足大量湧進的訂單，半導體類股已成為著眼於長線的機構投資人布局重鎮，強勁的需求帶動晶片業邁入一個超級循環周期。

從趨勢及題材面觀察，高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等產業長線利多發酵，在全球景氣好轉的大架構，以及低利率環境下，資金繼續在股市找機會，皆有利股市表現，建議定額布局台股基金搶占先機。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，今年台灣經濟基本面樂觀，且一旦有疫苗開始施打與普及，預估塑化、食品、餐飲、運動休閒（運動器材）等類股仍看好，再搭配政府與廠商後續端出的各類刺激優惠方案，將有望刺激內需消費市場，對傳產也是利多。

周書玄表示，操作策略以科技類股為主、搭配傳產為輔。看好半導體（IC設計、晶圓代工、記憶體）、PCB、被動元件、高速傳輸、運動休閒（自行車、運動鞋與服飾）、航運貨櫃和車用零組件等產業，建議可挑選低本益比者，逢低分批介入。

(工商 )