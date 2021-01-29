台南市公用天然氣申裝費用偏高惹議，確保民眾權益，市議會29日召開公用天然氣申裝管理自治條例制定草案公聽會，邀請產官學民各界代表與會聽取意見。會中，有學者及業者認為，草案部分條文，中央法規已有相關規範，建議避免疊床架屋；市府經發局也認為，中央已有法可遵循，如有不足之處，可再請中央修正。

《台南市公用天然氣申裝管理自治條例》制定草案，由議長郭信良及議員陳怡珍及Ingay Tali（穎艾達利）共同提案，希望確保市民及企業向轄內公用天然氣事業申裝天然氣時，能流程順利、工程費用合理公平，並增加乾淨能源天然氣普及率，議會依據去年底第4次定期會決議辦理公聽會。

公聽議由法規委員會召集人蔡淑惠主持，郭信良及議員洪玉鳳、陳怡珍、Ingay Tali穎艾達利、許至椿、李啓維等人均出席，工務局長蘇金安、經發局副局長蕭富仁、台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志、大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨，以及欣南天然氣公司等相關單位也派代表與會。

郭信良表示，有關天然氣申裝管線，全台埋設價格不一，台南市長期以來價格偏高，為抑止這種不平等的情形，由地方訂定自治條例，並以中央天然氣事業法母法為依歸，希望透過自治條例訂定標準合理價格，使得業者有所依據，以防價格不一、服務不佳等情事發生，保障民眾權益不受損。

欣南公司指出，無論管線材料、工資都有相同規範，也有計價標準，也提供設計、材料報價給客戶。學者林正鄰則認為，部分自治條例的規定，中央已有相關規範，建議制定時應避免疊床架屋。中華民國瓦斯事業協會代表也說，管設的埋設材料得考慮防腐蝕性，因此應以安全為要。

據了解，《台南市公用天然氣申裝管理自治條例》制定草案共13條條文，內容主要包括明訂自治條例主管機關，公用天然氣事業應檢具之資料、相關罰責，以及為用戶規畫各種管線的報價應合乎耐用年限、路線、最經濟材料施工方式等。該草案將於下次大會送會一讀交付委員會審議，公聽會內容經彙整後，屆時也將作為審議參考。

(中時 )