泰泉食品廠只是一家小型食品廠，在總經理吳福泉（右三）、副總經理楊依隆（右一）和吳佳珍（右二）3人力圖轉型下，代工並自創品牌生產各式水果乾，搶下台灣包裝果乾市佔率第一；讓前往參訪的彰化縣長王惠美（右三）、員林市長游振雄（左三）大讚實在了不起。（謝瓊雲攝）

員林市崙雅巷內的泰泉食品廠，從小型蜜餞代工廠，轉型成為代工、自有品牌生產風味果乾，訴求低鹽、低糖且無添加，成功進軍外銷歐洲，還拿下有食品界米其林的國際絕佳風味一星獎章，一路紅回台灣，一舉搶下台灣包裝果乾的七成市占率。（謝瓊雲攝）

泰泉食品廠小兵立大功，為昇恆昌、家樂福等品牌代工，自有品牌也在寶雅、屈臣氏和大潤發等通路上架販售，各種風味果乾，從草莓、番茄、蘋果，到芒果、橘子，琳瑯滿目，成為最佳零嘴伴手禮。（謝瓊雲攝）

小兵立大功，員林市崙雅巷內的泰泉食品廠原本是1家小型蜜餞工廠，近年力圖轉型，生產無添加的風味果乾，不只解決水果生產過剩問題，華麗變身更健康無負擔的零嘴，還外銷到歐洲、再紅回台灣，在許多量販超市與零售百貨通路上架。

員林百果山早年盛產許多水果，形成台灣蜜餞王國聚落，60年前曾有上百家蜜餞工廠，全盛時期也打下「員林鹹酸甜」美名。隨著蜜餞產業沒落，已傳承三代的泰泉食品又非大廠，現由第二代吳福泉與女兒吳佳珍、女婿楊依隆3人合力經營，在年輕人主導下轉型，近年主打不含防腐劑、糖精，且低糖、低鹽的風味果乾，成功扭轉過去對於蜜餞製程總是不衛生、且加了許多添加物的刻板負面印象。

新研發生產的愛文芒果乾、情人果乾和橘子果乾等產品風味獨特又健康美味，都成為熱銷商品。為了外銷歐美，2019年是全台第一家通過歐洲潔淨驗證的果乾工廠，去年再通過慈悅潔淨無添加認證，愛文芒果乾更一舉拿下「食品界米其林」比利時ITQI絕佳風味一顆星獎章肯定。

副總經理楊依隆表示，蜜餞的特色「鹹酸甜」就在於加工製程中的許多添加物、調味劑，但多年前台灣接連爆發食安問題後，總經理吳福泉就決定轉型製作少添加蜜餞，也開始研發不添加防腐劑的果乾食品，逐步把糖精、色素等都拿掉。

彰化縣長王惠美、員林市長游振雄29日上午前往參訪，對於吳福泉一家人能跳脫殺到見血的削價競爭思維，不惜投入時間、成本，持續結合學術單位產學合作，創新研發，生產讓消費者吃得安心又安全的產品，大表敬佩。

王惠美說，泰泉雖只是小型食品廠，卻小兵立大功，努力轉型獲得消費者認同，在台灣包裝果乾市場搶下市占率第一的殊榮；目前找泰泉代工的客戶包括家樂福、萊爾富、昇恆昌等，自有品牌果乾也進駐大潤發、寶雅、屈臣氏等通路，市占達7成，努力找出路的精神值得彰化中小企業借鏡學習。

(中時 )