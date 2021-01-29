近期國內疫情升溫，各監所懇親都被迫暫停，法務部矯正署台東監獄舉辦「傳情過新春」電話懇親。 （法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

近期國內疫情升溫，各監所懇親都被迫暫停，法務部矯正署台東監獄舉辦「傳情過新春」電話懇親。 （法務部矯正署台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

近期國內疫情升溫，各監所懇親都被迫暫停，法務部矯正署台東監獄舉辦「傳情過新春」電話懇親；來自台中李姓收容人子女年幼，只知道爸爸「出國工作」，孩子問國外疫情嚴重，爸還好嗎？讓他不禁心頭一酸。他除了感謝監所安排此活動外，最大的願望就是早日出監抱抱子女。

李先生年少因案入獄，也因而間接與妻子離婚，只能請家人代為照顧兒女，只是每當孩子問爸爸在哪裡時，家人總回答「爸爸在國外工作」。此次電話懇親，女兒問道：「看新聞報導國外疫情很嚴重耶！爸爸還好嗎？」童言童語竟令他一時語塞，只能心酸回答「一切還行」。他紅著眼眶表示，服刑4年間，總在夜深人靜時，想起不能陪著孩子長大，實在是懊悔萬千，「不論哪個節日，就只盼早日回家抱抱許久未見的孩子」。

台東監獄指出，近期疫情嚴峻，為維護收容人身體健康，並避免家屬往返懇親路程期間感染風險，面對面懇親活動都暫停實施，以電話、遠距方式代替接見。林姓收容人透露，難得有和妻子面對面的機會，雖然失望，但也釋懷。

台東監獄典獄長林順斌表示，此次活動共有234名收容人參與，每人只有3分鐘的免費通話時間，但體諒收容人每逢佳節倍思親的心情，特地延長通話時間；「從現場收容人的表情，我們可以發現這個活動已經發揮了功能」他說，期望由親情慰藉，引導他們往正面的方向發展。

(中時 )