桃園市政府今年創新送出「心願滿地 犇向2021」紙雕春聯，吸引廣大民眾爭相索取，但有網友po文討論，表示小牛圖案像極「牛頭馬面」，框線處還有狀似數字「4」（死）的呈現，不太吉利。市府秘書處表示，除紙雕春聯外，另款使用書法題字的傳統春聯也已送至里辦公室，讓不同喜好的鄉親有所選擇。

這款評價兩極的紙雕春聯，出自年輕新銳藝術家成若涵之手，她以逗趣小牛做為主角，將各族群的新年習俗融合一起，並將「尾牙」、「開春」及「圍爐守歲」等主題結合，期21隻小牛能呈現桃園豐富人文的意象，跳脫傳統春聯框架，頗具新意。

「真的太像符咒！」劉姓民眾表示，小牛乍看之下就像地獄使者「牛頭」，整體設計遠看如貼錫箔、塗金藥的金紙，好似符咒，甚至還有狀似「4」的框線，實在不太吉利。不願具名的里長也直言設計雖新潮，但外觀太像金紙，難免引來長輩異音。

但也有民眾緩頻，表示紙雕春聯是難得一見的文創品，設計理念融入「新住民、原民、客家、閩南」的過年習俗，顯見藝術家相當用心，強調藝術得之不易，或許可將它視為窗花看待，別有一番趣味。

市府秘書處表示，紙雕春聯背後皆有載明設計意涵，倘若民眾更喜好傳統春聯，可以索取另一款「春回大地」春聯，此由書法家於同生題字，意謂溫暖和生機回到世界，有為疫情祈福之意。

(中時 )