趨勢科技指出，近日許多民眾陸續收到假冒知名銀行的手機簡訊，同時附上網址要求民眾登入網路銀行，一旦民眾不慎點擊網址，便有可能面臨網路銀行帳號密碼遭竊取的風險。趨勢科技提醒，農曆春節將至，詐騙集團正看準年節金流往來需求的增加，不斷變化新的網路釣魚手法，伺機誘騙受害者上勾，提醒民眾務必謹慎防範。

趨勢科技指出，詐騙集團正透過釣魚手法，利用「銀行帳戶顯示異常」的名義，發送大量手機簡訊，誘使民眾點擊網址進入幾可亂真的山寨版銀行網站，內容為：「您的銀行帳戶顯示異常，請立即登入綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用！」，同時附上網址要求民眾登入網路銀行，以誘騙民眾登入，除了帳號密碼欄位可正常填寫資料外，其餘按鈕點選皆無反應，民眾一旦被騙輸入個資，網路銀行帳號密碼及身分證字號立刻落入不肖份子手中。

趨勢科技呼籲，旦不慎輸入帳號密碼，除了個資外洩，將有可能造成實際的金錢損失。提醒民眾如果收到可疑簡訊，可以透過以下四種方法，立即判斷。

一是「網路銀行不會要求用戶登入綁定資料」，趨勢科技表示，根據銀行發出的官方公告，銀行「不會主動要用戶登入網路銀行來綁定用戶資料」。如果民眾收到任何要求登入網路銀行的通知，建議可先與銀行確認，切勿直接從簡訊上點擊連結。

此外，趨勢科技建議民眾登入網路銀行時，務必使用官方網站、App登入，防止駭客以釣魚網址盜用網銀帳密。

此外，趨勢科技指出，即使不慎點擊可疑連結，民眾可以透過網址比對快速判斷網站的真實性，假冒網站的連結通常可以明顯看出與官方連結不同。此外，釣魚網站的部分按鈕、連結可能會在點選之後沒有反應，也可能出現輸入任何帳號密碼都可以輕易登入的狀況。提醒民眾在登入前，可透過上述檢查避免誤入釣魚網站的陷阱。

另外，趨勢科技也建議，可以將可疑的連結傳送給趨勢科技的「防詐達人」LINE＠帳號，或是防詐達人臉書版辨別真偽，在點擊網址前快速判斷連結的安全性，提前把關訊息的真實性。

最後，趨勢科技也建議，現今網路詐騙已不限於單一詐騙手法，駭客不只會偽冒銀行通知，即使是消費者平常熟悉的網站或社群平台也有可能作假。

趨勢科技建議民眾可使用跨平台的PC-cillin 2021雲端版，手機可以安裝趨勢科技行動安全防護，透過最新網頁偵測技術，自動封鎖惡意網頁及詐騙網址，在接觸到可疑詐騙網址前搶先攔阻，大幅減少個資外洩及錢財損失的風險。

(工商 )