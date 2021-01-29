春節連假將至，公路總局盤點台東縣內容易塞車路段，包括南迴公路金崙風景區、多良火車站、池上縱谷金城武樹等景點，屆時將實施交通管制或規畫替代路線。圖為多良車站。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

春節連假將至，公路總局盤點台東縣內容易塞車路段，包括南迴公路金崙風景區、多良火車站、池上縱谷金城武樹，以及海線小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等幾處景點，屆時將實施交通管制或規畫替代路線。

公路總局第三區養護工程處表示，春節連假7天，預估2月11日至15日為旅遊高峰、2月16日為收假高峰期，公路局盤點台東主要3條聯外道路：台9線南迴公路、台11線花東縱谷公路及台11線花東海岸公路為易塞車路段。

南迴公路部分，金崙風景區、多良火車站、台9 乙東49-1替代道路，花東縱谷初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道）。花東海岸公路有小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等都是易壅塞路段。

三工處表示，這些路段有規畫替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖和交管措施；另外，協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。並提醒民眾，行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

此外，民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

(中時 )