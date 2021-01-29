一名女網友懷疑母親長年背著在大陸工作的父親出軌，而對象還是從小就認識的叔叔，日前她發現母親手機內的對話紀錄，母親先是要求叔叔「看A片自己來」，對方則回覆「還是要你搖」，讓她看到後相當崩潰；不過她之後也發現父親手機內有疑似約砲交友的app，懷疑父母親是各玩各的「開放式關係」，因此PO文詢問網友意見。

該網友在Dcard上發文表示，她的父親長年在大陸工作，一名自稱「叔叔」的男性在她幼稚園起，經常出入家中拜訪媽媽，媽媽還曾經對她說「不要讓爸爸知道叔叔的存在」，她國中時曾一度懷疑2人關係，但不敢多想，也不想破懷家庭，因此一直把疑問放在心裡，沒有告訴家中其她人。

女子發現母親手機內的煽情訊息，對象還是從小認識的叔叔，讓她相當崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

該網友一直到大學時，某日發現媽媽手機裡與該叔叔的對話紀錄，媽媽說「我傳給你那麼多A片，就是叫你自己動手」，而對方回覆「想得美，還是要你搖」，讓她看完後相當崩潰，直言沒想到媽媽是這種人，「無法想像美滿的家庭只是表面」；她之後在文章補充，媽媽之後有提出分手，但對方一直不正面回應，還會用很兇的語氣對媽媽說話。

該網友說，她的爸爸日前從大陸回來台灣，她發現爸爸手機裡有許多不雅照片，還有類似約砲的手機app，她聯想到媽媽跟叔叔的關係，因此懷疑父母親應該是所謂「開放式關係」，她因此詢問網友該不該向父母公開這些事。許多網友則留言，「為了家庭還是要勇敢揭發，但不要讓爸爸知道」、「如果爸爸在大陸也有對象，各玩各的就不用管了」、「2個大人的感情事，我覺得不用插手管。」

(中時新聞網)