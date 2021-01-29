經濟部29日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添8家中小企業擴大投資24億元，包括美科科技、中日特種紙廠、共茂工業、城均科技、新世佳實業、臻禾興業、成信實業及崧柏電子。

投資臺灣事務所表示，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開75次聯審，通過499家中小企業投資約2,149億元，帶來2萬184個本國就業機會。截至目前總計投資臺灣三大方案已帶動806家企業投資約1兆1,892億元，預估創造9萬9,275個本國就業機會，後續尚有31家企業排隊待審。

美科科技是全球尖端3C植物性金屬加工液生產商，擁有研發生產能力，更是臺灣第一家成功開發出環保、生物可分解植物性金屬加工液的專業製造商，適用於航太零件、汽機車業、機械及精密加工等不同產業。美科以自有品牌「MCM」成功行銷海內外，為滿足金屬加工產業對於先進製程的轉型需要，強大高效全新綠色切削液需求日趨強勁，自美中貿易戰後，全球供應鏈重組，為因應分散產地之需求，計劃斥資逾3.3億元在桃園大園擴建新廠導入智能系統設備，以優異的產品品質持續創造植物油市場優勢。

中日特種紙廠擁有製造手工紙的技術及文化陶冶，亦在機械造紙的領域持續創新，產品有美術紙、編織用紙、電子產業用特殊膠帶原紙、建材用紙與美妝用紙等，是臺灣特種紙產業的先鋒，跳脫低價競爭的惡性循環，亦在國際市場嶄露頭角，行銷全球54個國家，為維持機能與環保紙材的業界先驅者，同時提高國際市場競爭力及市佔率，計劃斥資逾1億元在南投埔里廠房，導入智慧化生產設備，建立彈性製造系統，快速回應市場需求，同時轉型為機能性不織布與複合材料供應商，以期成為亞洲地區之領導品牌，將為國內創造14個工作機會。

共茂工業是高品質的專業手工具製造商，生產各式萬用鉗、汽修專用鉗、鑽床鉗及C型鉗等工具，超過60件以上產品取得國內外專利，客戶遍布世界五大洲，其中北美洲銷量達整體的近7成，美國Stanley Black & Decker、Milwaukee Tool與韓國Tool-K皆是代表性合作客戶，為持續提升技術與維持競爭力，計劃招募本國員工35名，斥資逾2億元在臺中烏日廠與霧峰二廠，導入自動化倉儲系統與智慧化系統，以高品質及高穩定度產品持續領先同業水準，備受客戶青睞。

城均科技主要營業項目為精密金屬零件製造，產品類型包含汽車制動系統零件與底盤避震系統精密零件等，為國際知名ZF集團ODM/OEM代工汽車零件，用於BMW、賓士、福特等品牌，在電動車風潮之下，成為TESLA制動控制系統之合格供應商。為因應美中貿易戰轉單效應，計劃增聘32名本國員工，擴大投資逾3億元在雲林斗六廠房，導入智能化系統設備，達成精實管理有效掌握成本，持續擴大歐美大廠訂單，有效帶動產業轉型升級，佔有國際市場一席之位。

新世佳實業主要從事塑膠加工及金屬加工業，經營項目包含塑膠吹膜、塑膠射出、鋁合金鍛造、管件研磨與避震器零件，主要客戶有國內知名便利商店與自行車、機車零件品牌商，產品亦外銷至東南亞與中南歐等地。近年來自行車市場需求暢旺，原有產線已不敷使用，計劃增聘23名本國員工，斥資逾1億元在彰化溪湖興建營運總部及廠房，導入智慧化機械設備與數位化感測技術元素，持續為臺灣享譽國際的自行車零件製造工藝技術更上層樓。

臻禾興業主要製造、供應與出口銷售各種農機機具及零件，如電動割草機、花園籬笆剪、挖孔機等工具，多項產品取得歐盟CE與日本PSE認證，是Honda、Mitsubishi與Kawasaki授權的OEM製造商，亦有自有品牌MORI（魔力），行銷全球5大洲46個家，為精進馬達設計與自製能力，計劃斥資逾4億元在彰化市擴建廠房，增設新無刷馬達智慧生產線與農業機械整合生產線，紮實製程技術打響MIT優良品牌名號，將為國內增加13名工作機會。

成信實業擁有將高科技產業排出的電子廢料、廢封裝膠與矽晶資源等再製成原物料的技術，主要產品為球形氧化矽、氧化生物分解劑與矽粉矽碇等，在矽粉矽碇方面有效掌握臺灣太陽能與半導體上游矽廢料，可供應國內鋼廠所需之外，亦可銷售至歐洲鋼廠。為將事業版圖擴大佈局，及看好中國大陸氧化生物分解劑龐大商機，計劃斥資近4億元在臺南柳營科技園區既有廠房，導入智慧化生產設備，擴大產能使產業廢棄物找到再利用之途，推進臺灣循環經濟產業，同時為在地增加53名就業機會。

崧柏電子是生產音響麥克風軟管、連接器、線材加工、數控零件、軟管燈等眾多產品之製造商，可用於教育、照明、醫療與會議設備等領域。於臺灣、中國大陸和美國皆設有行銷據點，客戶遍及歐洲、美洲及亞洲等地。為提升產品研發與創新能力，同時提供客製化服務，計劃招募本國員工55名，擴大投入逾3億元在臺南安南區興建廠房，在廠區配置太陽能發電與雨水回收系統，廠內則是導入智能化設備及物聯網監控流程，在強化市場競爭力同時，也善盡社會企業對環境之責。

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