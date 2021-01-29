儘管台股開高後大幅下殺，但國際美元回落，且出口商拋匯續出籠，支撐新台幣偏升，盤中來到27.985元，上演股匯不同調，尾盤央行進場調節後，終場升幅縮小至1分，收在28.412元兌1美元，台北及元太外匯經紀公司總成交量17.7億美元。

新台幣同時也收周線及月線，累計本周為貶值3.1分或0.11％，周線顯現由升轉貶。但2021年1月基本上仍偏升格局不變，累計當月升值9.6分或0.34％，月線已連五漲，並且創逾三年來最長升勢。

外匯交易員指出，儘管台股開高後急殺，終場重挫達277點，外資也再擴大賣超346億元並匯出資金，但國際美元反彈的續航力不足，金融市場避險需求消退，加上出口商農曆年關前拋匯需求仍進場，二方力道相抵後，新台幣仍相對偏升，尾盤還是靠央行進場作價調節，回到28元價位。

外匯交易員認為，目前國際疫情嚴峻，國內本土感染發展也還未知，但2021年全球經濟情勢無法樂觀，各國將維持更寬鬆步調救市，資金滿溢結構不變，提供風險性資產支撐，近來台股因農曆年連假將至，資金偏保守，封關前變化應不大，待金牛年開紅盤，若內外資均歸隊，新台幣不排除隨股市再重返向上軌道。

(工商 )