解放軍連續以十數架次軍機侵擾台灣防空識別區，北京聲稱這是「對外部勢力的嚴正警告」，美智庫專家分析稱，從拜登政府的各種回應來看，拜登政府在執政初期不會回到克林頓─小布希─歐巴馬時期的對台政策，仍會延續川普政府時期對大陸的強硬立場。

《美國之音》指出，拜登政府上台後，北京當局多次表示，希望美國新一屆政府能「吸取川普政府對華錯誤政策的教訓」與中方相向而行，推動雙邊關係「重回健康穩定發展」的軌道。在派出大規模共機擾台後，拜登政府給予的回應是呼籲北京停止對台施壓，並重申美國將繼續協助台灣維持足夠自衛能力，「對台灣的承諾堅如磐石」。

美國安全事務專家指出，如果中國想要尋求與拜登政府重置關係，那麼它的表現的方式「非常奇怪」。美智庫哈德遜研究所亞太安全專案主任派翠克．克羅寧(Patrick Cronin)和大西洋理事會戰略與安全中心資深研究員羅伯特．曼寧(Robert Manning)在《外交政策》網上發表的文章說，拜登政府上台後，北京當局非但沒有停止對台恐嚇行為，反而加倍威脅，且不僅對台軍事騷擾，也在南海、東海採取更多危險作為。

文章稱，在拜登就職當下北京還對川普政府與台灣有接觸的官員實施制裁，明確警告拜登總統撤回川普與台北的外交關係升級，「這是再清楚不過的信號，要求拜登團隊停止朝向與台灣發展正常外交關係邁進。」此外，上周大陸通過的《海警法》，允許對中國宣示主權的海域上對外國船隻開火、登船檢查，並拆除島礁的建築物，北京以此前所未有的新法律來迎接美國新政府，反而增加美中兩國在爭議海域對抗的可能性。

史汀生中心中國專案主任孫韻(Yun Sun)在接受《美國之音》採訪時說，從最近的事件來判斷拜登的對台政策有點為時過早，中國對美國日益強硬的立場不只反映在台灣議題上，也包括其他議題，但中國確實在多方測試拜登中國政策，例如已提出的氣候變化、疫苗合作、債務可持續性、全球復蘇等議題，這些測試是脅迫與合作的組合。

孫韻說，至今看到中國發出的最具脅迫性資訊就是台灣，它也是一再被強調「拜登必須謹慎處理」的問題。中國政府認為，因為台灣不肯接受「和平統一」才迫使他們採取恫嚇的選項，只要台灣朝自己的道路前進，這種恫嚇的趨勢就會更為加大。

在拜登政府的對台政策上，孫韻表示，她深信美國對台灣安全的承諾是「堅定且毫無爭議」的。共機擾台時拜登政府的反應是「正確及適當的」，不過那也回到一個問題，就是對「支持台灣」的討論，亦即：「支持台灣去做什麼？」

她認為，拜登會堅定地在一些領域上支持台灣，包括對台灣安全防衛、經濟發展與參與國際社會等問題。不過，如果問題是「拜登是否支持台灣獨立」，她不認為拜登改變了美國的根本立場，那就是「美國堅信其利益在於台灣問題必須由中國人自己和平解決」。

前美國國防部部長辦公室中國事務主任博斯科(Joseph Bosco)也認為，短期內拜登政府還不會立即回到川普之前的中國政策，川普一些穩健與前瞻性做法可能被保留並加強。他在《國會山莊》網站發表的文章裡也提到，雖然拜登沒有在候任總統時接受台灣總統的電話祝賀，但拜登創造了他自己的先例，邀請實際上是台灣駐美大使的蕭美琴作為嘉賓參加他的就職儀式，而這個做法也一如預料，同樣引起北京的不滿。

(中時新聞網)