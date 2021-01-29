總獎金150萬美元BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽今天來到小組賽最終日，已確定取得4強門票的「羽球王子」王子維，以21比11、21比19拍落丹麥安東森（Anders Antonsen），以3戰全勝、分組第1晉級4強。

王子維在年終賽小組賽前兩戰分別拍落香港「一哥」伍家朗、印度前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），昨天更是與斯里坎特大戰超過1小時，才辛苦在3局大戰中勝出，與安東森皆為2連勝，提前取得4強門票。

王子維生涯面對世界排名第3的安東森，取得2勝1負的對戰優勢；首局王子維先打出一波7比1攻勢，儘管一度被對手追到2分差，但他很快回穩，連拿8分甩開安東森糾纏。

次局前段雙方互有領先，7比7後王子維連下3分要回領先，最多還取得5分領先，最後僅用38分鐘，直落二勝出，落敗的安東森則是2勝1負，以分組第二同樣晉級4強。

(中時 )