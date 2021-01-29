副總統賴清德今出席「台灣聯合學習產業大聯盟啟動大會」時表示，在全球智慧化的時代，台灣具備了發展人工智慧產業化的條件，有國際一流的人才、ICT產業在國際上更占有一席之地，只要有信心，團結以赴，台灣人工智慧的發展一定會更上一層樓。

副總統致詞時表示，國發會主委龔明鑫與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾邀集產官學研各界，共同成立「台灣聯合學習產業大聯盟」，以推動聯合學習，加速人工智慧的運用，並帶動包括醫療、金融、城鄉、製造、商業等產業的創新與運用，也希望能達到人才培育跟國際鏈結的目標，大家的用心及努力，值得肯定。

他指出，今天的啟用典禮雖然是一小步，但對後續產業運用人工智慧的契機是一大步，他祝福「台灣聯合學習產業大聯盟」未來運作成功，不僅能提供最優質的服務及良好的發展環境，也能建立高信任度的資料治理、運作機制與規範，並在人才培育方面有所成果，讓台灣人工智慧的發展更上一層樓。

談及人工智慧的發展趨勢，副總統認為，人工智慧是下一波全球智慧化最關鍵的力量。為了要讓台灣抓住先機，他在行政院長任內提出「台灣AI行動計畫」，就是希望能夠藉由人才培育、鬆綁法令、開放資料、開放場域及軟硬體合作等，促進投資，讓台灣人工智慧的發展能夠產業化、台灣的產業可以人工智慧化，也讓人工智慧形成國家的戰略，進一步讓台灣成為人工智慧發展的樞紐。

副總統也表示，資料是人工智慧發展的動力來源，也是最重要的部分。然而，國際社會對於隱私權的保護也愈來愈重視，歐盟於2018年通過「個資保護規範」（GDPR）後，個資的保障更引起國際社會關注。因此，未來，如何以確保隱私權為前提發展人工智慧，將成為每個國家重視的課題。

他說，「聯合學習」就是其中一個解決方法。「聯合學習」的優勢在於參與者只需要共享AI模型，不需要將資料、數據集中化統整，也就是「集眾人之力，成就眾人之事」，讓資料民主化。他認為，台灣邁進這非常關鍵的門檻，對未來台灣人工智慧的發展及產業上的推動，成果可以預期。

他說，尤其，台灣具備了發展人工智慧產業化的條件，有國際一流的人才、ICT產業在國際上更占有一席之地，相信這些優勢足以讓台灣搶得先機，政府也非常地支持。

賴清德表示，蔡總統特別提出「數位國家、智慧島嶼」目標，林全院長時代也提出「數位國家、創新經濟」(DIGI＋)，而在他擔任行政院長任內則提出了「台灣AI行動計畫」。在這些政策目標之下，行政院階段性地提出發展人工智慧的各項政策，且都很有力地執行。今天大家就是人工智慧的一支國家隊，在全球智慧化的時代，台灣具備了各項成功的條件，只要有信心，團結以赴，一定會成功。

隨後，賴清德聽取杜奕瑾創辦人簡報「台灣聯合學習產業大聯盟」啟動聯合學習的規劃與挑戰；也與現場貴賓一同進行啟動儀式，並參觀「防疫帳篷」成果展示區。

(中時 )