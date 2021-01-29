各縣市老戲院因經營難敵連鎖連影城，陸續熄燈，全美戲院走過70寒暑屹立不搖，今年更推出《大井頭放電影：臺南全美戲院》，為台灣電影文化留下紀錄。全美負責人吳俊漢說，戲院固然經營不易，但疫情當前，將拋磚引玉義賣100本新書，義賣所得將捐助台灣防疫。

「全美戲院是台灣相當有代表性的老戲院」，該書主編龍傑娣說，從籌備到完成歷經2年多，一路從口述歷史整理到文獻資料考證，在蔡錦堂教授及作者王振愷共同努力下，爬梳了全美戲院這70年的歷程，非常不容易。

吳俊漢說，全美戲院想寫書想了10年，2年前因緣俱足，終於如願。王振愷是台南囝仔，全美戲院帶給他很不一樣的觀影深刻體驗，「走遍所有影城都長一個模樣，但全美什麼都舊舊的，卻烙下鮮明記憶，讓人難忘。」

他說，整理資料階段像在跟時間賽跑，深怕遺漏重要資訊，在全美戲院全力協助下，完成了這件對台南及對台灣電影發展上別具意義一件事。其中，特別聚焦「大井頭」，是因為全美就位於大井頭旁，而大井頭一帶是昔日進入台灣府城的重要碼頭所在地，整本書不只書寫全美，也寫台南歷史、寫台南戲院史。

吳俊漢目前同時經營全美戲院、今日戲院，他說，戲院營運處於逆境，尤其疫情當前，上門看戲的人也減少，但社會關懷不能少，面對疫情持續升溫，全美戲院將於戲院現場義賣新書，所得全數捐做台灣防疫使用，為防疫盡一份心力。

(中時 )