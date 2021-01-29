沒想到輔仁大學的晉級美夢，竟在最後1秒破滅！時間僅剩3.1秒，台灣師大後衛陳又瑋接獲傳球，隨即第一時間切入籃下空拋出手，幾乎就在結束槍響同時投進絕殺球，幫助台師昨在富邦人壽大專籃球聯賽以63比62氣走輔大，也讓輔大提前晉級美夢破滅。

「我想這球實力跟運氣都有，可能我的手比起防守我的魏嘉豪長一點，所以我才有辦法投進，」貢獻13分、4助攻的陳又瑋表示，「這是我生涯首次絕殺，儘管裁判仍須重看回放確定進球，我卻早知道這球會算了，因為隊友早就看到重播了。」

儘管投進絕殺球，陳又瑋卻把贏球功勞歸給學弟林信寬，畢竟林信寬飆進7顆三分球，貢獻生涯新高28分，是台師得以緊咬比數不放的關鍵人物，「因為最近不少學長受傷或狀況不好，我才有機會上場，當然要把握。」目前台師預賽拿下11勝3敗。

飲恨輸球的輔大，目前戰績7勝7敗，且在第4階段苦吞3連敗，想要晉級8強，只能在30日下午擊敗中州科大一條路可走，輔大總教練楊哲宜說：「就是決一死戰！原本我們今天擁有很好的晉級機會，卻被對方絕殺了，我們現在已經沒有退路。」

(中時 )