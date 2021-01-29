「醫生，我要退奶！」一名看起來相當厭世的母親到診間時，劈頭就對醫師說這句話，她表示自己不想再親餵，希望醫生能開退奶藥來解決困擾，好奇的醫師追問原因，竟是因為「兒子長得太像公公」，讓醫師也忍不住笑了出來，下秒立馬答應這名母親要求。

婦產科醫生林思宏昨(28日)在臉書粉專「林思宏醫師」上分享有趣的故事，一名母親向他求助，表示自己想要退奶，無法繼續親餵，林思宏緊接著詢問原因，「是乳頭太短？還是孩子不會吸？」沒想到這名母親回答，「不是啦！我兒子很會吸，但長得太像我公公我沒辦法…」。

出乎意料的回答讓林思宏忍不住笑出來，馬上答應要求，「好！我開給你！」貼文發出後吸引上萬名網友按讚，紛紛留言表示，「這後勁太強了」、「我整個噴笑」、「很值得立馬退奶」，不過，針對這樣的情況林思宏也提出解方，他表示親餵其實可以將母乳擠至奶瓶裡，改用「瓶餵」，他更幽默地說，或是在親餵時將眼睛閉上，「不可否認，她講兒子像公公的時後我直接笑出來」。

此外，這名母親其實不孤單，底下也有網友分享類似經驗，「我兒子出生也是很像公公，我每次抱著他，親他的時後也覺得好像親公公」、「兒子像公公，女兒像婆婆的媽媽路過…」、「我兒也是很像公公⋯但我還是親餵到一歲」。

＃診間對話 厭世婦：「醫生，我要退奶！！」 林醫師：「怎麼啦？」 厭世婦：「我沒有辦法親餵.......」 林醫師：「是唷！是乳頭太短？還是孩子不會吸？」 厭世婦：「不是啦！我兒子很會吸，但長得太像我公公我沒辦法.......😭😭😭」 林醫師：「好！！我開給你！！！」（立馬答應） 🤣🤣🤣🤣🤣 ＃其實也是可以瓶餵啦 ＃還是親餵的時候閉上眼睛 ＃不可否認她講兒子像公公我沒辦法我直接笑出來 由林思宏醫師發佈於 2021年1月28日 星期四

(中時新聞網)