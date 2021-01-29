立法院臨時會最後一天表決大戰，通過民進黨團版本的中火主決議案，台中火力發電廠燃煤機組「除役不拆除」，以因應緊急危機。

民進黨團所提主決議重要內容為：「建請行政院要求經濟部督導台電公司，除新燃氣1、2號機組外，加速推動台中電廠新燃氣3、4號機組計畫及天然氣接收站計畫。未來每完成1部新燃氣機組商轉，2年運轉順利後即除役不拆除（無運轉許可，但機器保留，因應緊急危機）現有2部燃煤機組，以達成早一天燃氣，少一天燃煤。台中電廠10部燃煤機組原定2046年前全部除役，應提前約10年，於2035年就實現」。

立法院副院長蔡其昌提出的版本，民進黨團以人數優勢，表決結果，出席106人，68人贊成、0人反對、38人棄權，贊成者多數，本案通過。

國民黨版中火主決議：「請經濟部及台電公司，應儘速優先汰除中火4部老舊燃煤機組，在市府都審會通過設置燃氣機組計畫時，台電必須先除役2部燃煤機組，等燃氣機組建置完成，再除役2部，以提升全台空氣品質，共同維護民眾健康」。則沒有通過。

(工商 )