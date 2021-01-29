燦坤3C長期關注鄰里，深耕社區角落，對於弱勢兒童及偏鄉學習議題多有聚焦，透過實際的行動支持在地社會組織，打造優質學習環境；農曆年前燦坤裝修團隊前往嘉義民雄的薪傳書店，為書店進行照明系統、飲水系統以及相關設備進行電器義診及修繕，力求讓孩童擁有更舒適的學習空間。

薪傳書店位於嘉義民雄，致力於弱勢學童課後教育，以民雄為起點，散播教育的種子目前已拓散至雲林縣，嘉義縣以及嘉義市等地區，創辦人黃金山先生，為前世貿二館館長，十餘年來只為替清寒學童創造一個可以翻轉的未來；這樣的理念與燦坤關懷弱勢學童的企業的宗旨並無二致，燦坤相當榮幸有機會為孩子們創造更優化的學習空間，其中協助安裝50個燈座、全室替換LED燈管125支、壁掛型風扇7支、20張鐵製折椅以及16張咖啡椅等設備物資，提升學童使用空間品質，能專心一志的學習成就自己的人生勝利組！

成立於1987年的燦坤3C，一路走來相當重視與街坊鄉里間的連結與公共事務議題的參與，能多出一份力，燦坤絕對力挺到底；除了長年與家扶基金會合作外，更有號召同仁的捐血活動、喜憨兒基金會合作的義賣活動等，透過與不同單位的跨界合作，讓孩子們能夠獲得燦坤的全力援助。

燦坤3C董事長林技典對此表示：「每個孩子都是台灣的未來，都值得被好好對待！」取之社會，用之社會，未來燦坤也將持續關注相關社會議題，將溫暖正向影響力擴散到台灣每個角落！

(工商 )