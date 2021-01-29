副總統賴清德今出席「夢想之家『與副總統的下午茶時光』」，擔任「夢想導師」與學生們分享自身成長經歷，鼓勵同學們要勇於克服困境，千萬不要受原生家庭物質上困難的影響。「當你願意去成就理想的時候，全世界的人都會幫助你；但如果因為受到困難而懷憂喪志、裹足不前，那全世界都救不了你」。

副總統抵達後，聽取「夢想之家基金會」理事長廖文華簡報基金會成立目的、願景及發展歷程，接著在學生大使團導覽下，親自體驗「家庭探訪」、「手作冰淇淋」及「字卡遊戲與故事分享」等活動關卡，藉以瞭解夢想之家實際上如何幫助學生們學習及成長。

副總統致詞時表示，他首先向廖理事長跟志工們表達感謝之意，也很高興今天能與連加恩醫師一起來到「夢想之家」，廖理事長及連醫師都是充滿愛心的人，廖理事長的原生家庭雖然並不是相當愉快，求學時期也花了許多精神攻讀研究所，最後卻轉身投入社會公益，並且選在都市叢林中，全心全意幫助需要幫助的年輕人，這不僅要有愛心，還需具有決心，相當令人敬佩。

他也對於連加恩自願到非洲擔任外交替代役印象深刻，他指出，連醫師於短時間內，在非洲成立孤兒院、學校，給當地帶來希望，幫助許多需要幫助的人，可以說讓國際社會、特別是非洲，看到臺灣的不簡單。儘管眼前充滿了各種困難，但因為懷抱著強大的愛心，才有辦法超越及克服困難。

(中時 )