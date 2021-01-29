證交所統計，本周發行量加權股價指數跌幅約為5.5％，上市股票總市值達46.13兆元，也蒸發2.65兆元；累計元月集中市場成交值達7.42兆元，改寫歷史單月新高，月股票周轉率也衝上16.11％新高。

證交所統計，1月29日發行量加權股價指數收盤為15,138.31點，較上周五的16,019.03點下跌880.72點，跌幅約為5.5％，台灣50指數收盤為12,748.1點，較上周五13,664.84點下跌916.74點，跌幅約為6.71％，寶島股價指數收盤為17,197.25點，較上周五18,179.93點下跌982.68點，跌幅約為5.41％。

產業別指數方面，漲幅以食品類指數上漲0.87％為最大，跌幅以半導體類指數下跌8.51％為最大，未含金融類指數下跌836.98點，跌幅約為5.87％，未含電子類指數下跌446.25點，跌幅約為2.94％，未含金融電子類指數下跌442.33點，跌幅約為3.38％。

證交所表示，本周集中交易市場總成交金額為1兆7,638.55億元，全體上市股票成交金額為1兆6,744.23億元，股票成交量週轉率為3.4％。

各產業上市股票交易成交金額前三名為：第一名，半導體類7,711.46億元，占全體上市股票交易金額46.05％；第二名，電子零組件類2,338.49億元，占全體上市股票交易金額13.97％；第三名，其他電子類1,182億元，占全體上市股票交易金額7.06％。

成交量週轉率前三名產業為：第一名，航運類10.88％；第二名，電子零組件類9.61％；第三名，光電類8.99％。

累計今年年初開盤迄今共20個交易日，集中市場總成交金額為7兆4,219.69億元，市場日平均成交金額為3,710.98億元，股票成交量週轉率為16.11％，股票日平均成交量週轉率為0.81％。

證交所統計，至1月29日全體上市公司市場總值為46兆1,307.5億元，較上周五市值48兆7,773.03億元減少2兆6,465.53億元，減幅約為5.43％。

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