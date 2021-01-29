房市熱絡，全台工地數量增加，造成缺工與缺料的困境，惟缺工問題有部分來自科技大廠搶工建廠！大台中不動產開發公會理事長王至亮籲請政府「苦民所苦」，全世界晶片都在大缺貨，台積電擴建廠不能等，建議政府盡快開放足夠的外籍移工給台積電，「只要台積電補足人工，就不會跟民間營建業者搶工了！」

2020年房市大好，全台推案量破1.6兆元、較2019年增加一成，加上台商回流投資廠辦、各縣市政府持續推動前瞻基礎建設，整體營建業生氣蓬勃。惟觀察各項營建數據，不僅國內營造人力缺工嚴重，總體營造成本也在兩年內飆漲三成。

王至亮直指科技大廠祭出高薪搶工，無法雇聘移工的民間營造工地最無奈，得面臨缺工造成的工期延遲半年至1年、時間成本暴增等頭痛問題。

他舉例說，台積電新廠投資額動輒5,000億元，其中營建工程款約占了500億元，為了趕工建廠，科技大廠可以加薪搶工，「5,000億的投資額增加30億工程款可能不算甚麼，但對民間營建業者來說，卻是成本暴增，造成房價跟著上漲！」

王至亮表示，全台合法移工76萬多人，建築業僅占約4,000多人，一般建案至今尚未開放移工，大台中不動產開發公會不斷向政府喊話呼籲，至今未果；而建築產業目前的稅負成本過高，部分不合理的稅制連帶增加營運成本，籲請政府在稅負上做通盤的檢討和改進。

此外，面對中央預定今年6月實施之「LTV法風險權數新制」及「央行不動產抵押貸款業務規定修正」等不動產相關銀行政策，未來銀行的資本適足率將大幅提升，對於中南部建築業者土、建融，及一般民眾房貸影響甚鉅。大台中不動產開發公會將積極向不動產全國聯合會請求發起「建築發展國是會議」，與產、官、學者共同討論建築環境與經營的發展，替業界向中央請命，期盼能真正改善建築產業現有的困境。

(工商 )