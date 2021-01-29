2020年房市熱呼呼，永慶房產集團旗下的永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產2020年在中台灣大有斬獲，不僅新展店突破30間店，帶動區域營業店突破250店大關，總店數市佔率直逼4成，總成交金額更一舉突破1,100億元，較2019年成長35％，這也是永慶加盟三品牌總成交金額最高的區域。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，大台中地區有中科園區和機械工業的加持，加上重大建設逐步到位、人口紅利的支撐，以及台商資金回流、低利率環境持續的帶動下，全區房市交易穩健成長，造就台中市2020年全年建物買賣移轉棟數年增率達11.9％，僅次於桃園市和台北市。

莊志成表示，這也成為永慶加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產在中台灣的發展契機。在集團資源挹注下，以超前佈署的數位工具、系統平台，讓客戶不用出門就能線上即時帶看，持續提供房仲服務，造就2020年永慶加盟三品牌台中市成交件數年增3成，是台中市全年買賣移轉棟數成長率的2.5倍。

受惠「深度聯賣」持續發威，永慶加盟三品牌台中市2020年「聯賣業績和件數」皆較2019年成長4成，推升「單店平均業績」達2,300萬元大關，也讓「總成交金額」突破990億元、較2019年大幅成長3成。

莊志成表示，永慶加盟三品牌在台中市的店數市佔突破4成，因為建立的合作大聯盟，讓消費者委託任一間永慶不動產、有巢氏房屋或台慶不動產加盟店的經紀人，可享「1家委託、250店聯賣、3,500人銷售」的服務。在「深度聯賣」助攻下，永慶加盟三品牌台中區店業績超過2千萬的總店數，也直逼80店。

(工商 )