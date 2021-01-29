遊戲研發廠商大宇資訊（6111）29日公告，以新台幣1.6億元購買銅箔基板廠合正科技（5381）私募普通股，交易股數為2,832萬股，每股交易價格5.65元，持股比例為15.72％。合正29日舉行股東臨時會，改選董事會成員，由大宇資、全達國際、聯合威瑪人馬進駐，原董事長李志誠卸任，改由大宇資訊董事長凃俊光擔任。

凃俊光去年第三季入主IC通路商全達（8068），在七席董事席次中取得五席，全面取得經營權，引起市場關注。29日又再以旗下環球天使投資、大宇資及全達，拿下合正經營權。

合正29日舉辦股東臨時會，全面改選董事會成員，新任董事長由凃俊光擔任，其他三名法人董事分別為，聯合威碼董事長／大宇資法人董事代表謝芳書、大宇資營運長陳瑤恬、全達國際法人董事代表／創新鑫零售法人董事代表莊仁川。合正新任3席獨立董事則分別為齊德彰、高煥堂、古曉晨，在新的董事會團隊中，僅齊德彰為原本合正的獨立董事，其他席次皆為大宇資旗下人馬。

凃俊光表示，入主合正除了是看好台灣電子製造業仍有相當多的發展機會，也是因緣際會。大宇資財務長謝炳輝過去曾為合正財務長，也是牽起這次投資的原因之一。大宇資也同步公告謝炳輝辭任財務長，轉為擔任合正總經理。

凃俊光說，中美貿易之下，台灣電子製造業受惠良多，全球市場對於台灣電子產品的以來也提高，看好這一領域的發展機會，才陸續入主全達與合正。他表示，台灣的電子製造業雖然已經有很深的佈局，但仍有很多機會尚未被發掘，入主新事業之後，未來不排除兩家公司會有業務上的合作。

(工商 )