《王牌辯護人》胡宇威昏迷倒下。（東森提供）

胡宇威主演東森《王牌辯護人》，劇中飾演百戰百勝的王牌律師，各種官司懸案都能聰明化解，不過幼年時，曾靠實驗藥物L365搶救才得以存活，雖擁有過人能力，但也面臨隨時可能斷電死亡的危機，如同不定時炸彈。本週最新劇情，胡宇威再次斷電昏迷，上一秒深情望著葉星辰，轉眼就無力倒在女方懷中。

胡宇威劇中隨時可能斷電離世，他想起國中時曾經歷親友突然過世，讓他第一次發現死亡其實離自己好近以及對生命的脆弱與無助。他也曾經歷過拍戲拍到中暑，因暈眩不得不先暫停休息後，才再繼續拍攝的情況。

劇中使用的L365實驗用藥，播出後引發網友Google搜尋熱潮，好奇是否真有此種藥物。但搜尋出來的卻只有印表機的型號跟連結，沒想到卻因此歪樓，網友竟搞笑封給麥大奇為「列印俠」。胡宇威笑說，沒想到自己晉升英雄等級的人物，「如果真要說的話，我覺得麥大奇比較像漫畫人物一拳超人。因為他一個拳頭就可以打敗敵隊，而麥大奇也是找出對手的漏洞，然後一句話擊敗敵隊」。

戲裡親眼目睹胡宇威倒下的葉星辰，去年也更曾因眩暈休養了2個月。她表示自己也在去年體悟到，要盡量做想做的事，開心的過每一天。「像我身邊有長輩簽署放棄急救同意書，我覺得蠻好的，也有意願想簽。若真的發生不幸，除了自己不會這麼辛苦，也不會讓家人這麼辛苦。」

《王牌辯護人》胡宇威和葉星辰有不少甜蜜互動。（東森提供）

《王牌辯護人》葉星辰曾考慮簽屬放棄急救同意書。（東森提供）

(中時 )