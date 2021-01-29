汐止女騎士擦撞自小客 送醫救回一命

今（29）日下午5時50分許，新北市汐止區連興街1名40多歲女子騎機車從巷內駛出，不慎擦撞行經的自小客車，女騎士倒地昏迷，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，緊急送往國泰醫院，經急救已恢復生命跡象，目前仍在觀察。警方獲報到場，現正調查車禍原因。

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(中時 )

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