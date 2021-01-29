汐止女騎士擦撞自小客 送醫救回一命 19:172021/01/29 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 汐止連興街女騎士擦撞自小客車送醫。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汐止女騎士擦撞自小客 送醫救回一命 訂閱影音： 中時新聞網 今（29）日下午5時50分許，新北市汐止區連興街1名40多歲女子騎機車從巷內駛出，不慎擦撞行經的自小客車，女騎士倒地昏迷，救護人員到場時，女子已無呼吸心跳，緊急送往國泰醫院，經急救已恢復生命跡象，目前仍在觀察。警方獲報到場，現正調查車禍原因。 北市文林橋女騎士摔車 捲入砂石車遭輾不治 搭訕落單女泳客糾正泳姿 男伸手摸恥骨挨告性騷擾 (中時 ) #女騎士 #擦撞 #女子 #汐止 #自小客 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 女星出道以來首次大解放 上空入鏡渾圓南半球看光 16:092021/01/28 娛樂 小甜甜3月孕肚見客 噴濃烈慈母味認了：忘記怎麼賣弄性感 09:262021/01/27 娛樂 鳯林碩果僅存木造教堂求售 文史工作者不捨盼搶救 15:032021/01/29 寶島 新北公車撞賓士E200轎車 波及3機車釀3輕傷 19:112021/01/28 社會 高雄22歲重機騎士撞倒消防栓亡 在地人曝出事地：真的很危險 23:072021/01/28 社會 詹皇轟46分 宰老東家騎士 04:102021/01/27 運動天地 BLACKPINK Rosé透視上衣不穿好 中空狂洩蠻腰黑BRA超辣 12:132021/01/27 名人 國道3號基隆隧道動保車擦撞貨車 動保員一度受困 17:532021/01/27 社會 苗栗台3線小貨車翻覆 2人受困消防人員搶救中 12:122021/01/28 社會 空軍女軍官遭室友罵：別吠 2同袍發文霸凌慘挨告 13:442021/01/27 社會 市區飯店寒假吸客 小孩放風大人放鬆 04:102021/01/28 時尚消費 社會熱門新聞 【黃芳彥身亡】極有女人緣 弟曝：4大金釵輪流赴美還狂收60封情書 - 社會 奇萊山拍紀念照！驚見「橘衣小人」斷崖浮空入鏡 她一看噴淚：是我兒子 - 社會 【扁案大咖】黃芳彥在美酗酒奢華 傳小兒子看不慣父子決裂 - 社會 全國高階警職49人大調動 六都23名分局長換血 - 社會 社會十點檔》失速列車130km時速出軌 百噸鐵軌噴飛 詭異災案揭密 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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