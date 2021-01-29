54歲日本女星鈴木保奈美，當年以經典電視劇《東京愛情故事》中「赤名莉香」一角紅遍全亞洲，甜美笑容至今令粉絲難忘懷。然而她與知名諧星石橋貴明結婚近23歲育有3女，其中21歲的長女就被日媒爆料指她不顧父母反對，準備在今年於演藝圈出道，一圓多年來的星夢。

鈴木保奈美21歲紙音目前正在國外讀大學，預計今年畢業回國。其實多年前日媒就曾報導，紙音深受父母的影響，有意進入演藝圈，無奈父母都不贊同，讓她只能找上同父異母的姐姐、女演員石橋惠乃香商量未來計畫。

鈴木保奈美54歲身材外貌仍保養得宜。(取自鈴木保奈美微博)

據悉，鈴木保奈美與石橋貴明一度以為把女兒送出國讀書，會讓她改變入行的心意，豈料更加深了紙音想當明星的目標，還打算不靠父母幫助，以模特兒身分出道。有傳鈴木保奈美態度也因此軟化，悄悄於去年7月成立個人事務所，為女兒入行做準備。

鈴木保奈美大女兒照片曝光，日網友一致認為像爸爸。(翻攝5ch論壇)

然而隨著鈴木保奈美女兒即將出道的新聞曝光，日本網友也好奇翻出了紙音昔日照片，普遍認為鈴木保奈美與石橋貴明會反對女兒入行，不是沒有道理，留言一個比一個還毒舌，「女兒長得像爸爸…」、「有3個女兒，可惜沒一個像媽媽」、「石橋貴明基因太強大，悲劇」、「媽媽當年可愛100萬倍」。

(中時新聞網)