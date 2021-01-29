中華郵政公司於民國92年改制為公司經營型態，改制前、後各依不同法令規定進用員工及給薪，故形成兩制人員薪資差異。

中華郵政公司指出，向來甚為重視員工福利待遇事項，與中華郵政工會正向溝通、協調，並積極努力提升基層同仁待遇。

有關核發職務待遇案，中華郵政公司基於整體財務考量，並自109年起多次召開會議，研擬具體作為，取得共識，並獲同仁支持。

中華郵政公司指出，於財務狀況容許範圍內，本案已依程序提董事會通過，議事錄並已於今年1月29日函報交通部，將依核定程序辦理。

(工商 )