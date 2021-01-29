邵雨薇在《天巡者》飾演「孟婆」落入凡間，時常捲入各種案件，遭受厲鬼攻擊、強行抓走或脅持，因此常思考如何被摔、被打，尤其劇中常有打鬥戲，身上常有瘀青。雖看似體力活，但她認為身為專業演員，只要沒有過分危險，都應自己上陣，也沒想過用替身，倒是導演常親自拿她當示範，她宛如洗衣機被轉來轉去，她笑說：「轉得滿開心，很像玩遊樂設施」。

有一場「孟婆」被厲鬼狹持到人間的戲，邵雨薇得趴在柏油路上，當時正值炎熱七月，她形容氣溫熱到「水滴在地上會迅速蒸發」，她自認像躺在岩盤浴做SPA、或是像鐵板燒上的烤肉，當導演一喊卡，她立刻跳起來，拿著陽傘以「蘑菇」姿勢蹲著防曬，笑說：「如果不這樣，會出現不聯繫的黑孟婆」。

劇中「孟婆」想付出代價喚回記憶，邵雨薇認為，失憶是很恐怖的事，好像生命缺了一塊，自己一定會努力找回記憶。不過她認為，自己沒辦法像「孟婆」適應力這麼強，落入人間立刻找到歸屬感，如果換作她，一定會傻眼、渾渾噩噩的度過好一段時間。該劇雖殺青一段日子，邵雨薇、賀軍翔、周曉涵、楊銘威等人私下仍會聚會，感情相當好，邵雨薇家人也是忠實觀眾，但她不會爆雷「讓他們去猜、去鬥嘴」。

(中時 )