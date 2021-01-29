高雄巿議會第7次臨時會在議長曾麗燕敲槌下，於29日晚間7時宣布閉幕。曾麗燕感謝全體議員順利審議完成110年度地方總預算案，並期盼市府妥適執行議會通過的每筆預算，議會將持續監督落實預算。

曾麗燕致閉幕詞時感謝議員監督市政及為市民荷包把關的努力，同時對市長陳其邁與市府團隊配合出席大會及備詢，表達謝意。她也強調，大會雖然結束，議會監督不會打烊，市府仍要繃緊神經。

她說，針對每位議員的質詢及建議，市府要重視及具體落實，並珍惜議會審查通過的每一筆預算，審慎執行，議會也將持續監督。

全台新冠肺炎疫情嚴峻，農曆春節即將來臨，在歡度春節的同時，希望市府團隊守護好高雄，嚴格落實防疫措施，讓全體市民、返鄉過節及前來高雄旅遊的民眾，均能健康及安心的過好年。

「大家辛苦了」曾麗燕並向春節期間站在第一線不能休假的基層人員，包括防疫、治安、交通、觀光、環保及志工人員，致上敬意，感謝大家在春節期間為市民的付出。

她呼籲，全體市民要依照中央疫情指揮中心的防疫規定及市府相關措施，一起做好春節防疫工作，維護高雄健康城市，並提前向全體市民、議員及市府團隊賀年，祝福大家「牛年快樂」、「牛年行大運」。

高雄巿議會本次會期加上兩次臨時會，完成110年地方總預算案三讀，審定預算歲入為1458億9041萬1000元，公債及賒借收入102億928萬9000元，歲出1520億9970萬元，債務還本40億元。

(中時 )