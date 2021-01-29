總獎金150萬美元BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽今天來到小組賽最終日，誰贏誰就晉級的情況下，台灣羽球「世界球后」戴資穎與地主好手依瑟儂大戰3局，以23比25、21比12、21比9，驚險搭上4強列車。

前2戰打完，女單B組僅有李美妙一人2戰全勝、暫居第一，率先取得四強門票，辛度2敗提前退出門票爭奪戰，而小戴和依瑟儂都是1勝1敗，兩人要爭奪分組最後1張四強門票。

雙姝生涯28度交手，各取得14勝14敗不相上下，戴資穎近2次對決宿敵依瑟儂都獲勝，包括上周豐田泰國公開賽女單4強戰，小戴力戰3局勝出。

首局戰況膠著，雙方10度戰成平手，16平後戴資穎連兩球發生掛網失誤，在17比20對手「聽牌」的情況下，小戴再度展現「強心臟」，化解對手5個局末點，但在23比24時網前球沒能過網，以23比25讓出。

落後一局的戴資穎次局重整旗鼓，1比1後連拿3分取得領先後，就一路壓著對手打，成功扳平戰局。決勝局一下場小戴就連拿4分，儘管依瑟儂一度追到2分差，但小戴再連拿8分擴大領先優勢，最終就在近一小時的3局大戰中辛苦勝出，搶下分組最後1張晉級門票。

(中時 )