香港女星關詠荷和影帝張家輝相愛多年，在2003年結婚、2006年生下寶貝女兒張童，為愛淡出演藝圈，儘管當初曾登上「無線電視一姐」的位置，卻仍選擇把生活重心放在家庭；不久前一家三口被爆出搬進4.6億元豪宅，15歲女兒更越長越漂亮，也在關詠荷照料下氣質出眾。

56歲關詠荷為愛息影，近年都以照顧培育女兒為主，更傳出為了讓張童進入頂尖大學，還送她進學費不斐的國際學校，還找碩士生替她補習；除了注重女兒的學習狀況，還搬上學較方便的住處，是當地知名豪宅，據傳關詠荷張家輝花了港幣1.3億元（約新台幣4.6億元）買下，鄰居還是香港前特首董建華和藝人白雪仙。

不久前一家三口被爆出搬進4.6億元豪宅，15歲女兒更越長越漂亮，也在關詠荷照料下氣質出眾。(圖/ 摘自微博)

儘管一家三口住豪宅，但關詠荷卻把女兒教得好，不像一些星二代或是名媛經常買名牌、出國遊玩那樣，先前母女去超市買東西，還被拍到張童的服飾都不是名牌，破了個小洞也照穿，一家人樸實又節儉；張家輝和關詠荷曾過過苦日子，所以現在還是有節儉美德。

而關詠荷和張家輝曾帶女兒出席活動，張童留著及肩短髮，穿著白T恤和休閒短褲，不用穿得多華麗，就能展現出繼承媽媽的好基因，尤其她更被養得氣質出眾，甚至張童才15歲身高就快超過關詠荷；當時就有不少人好奇，張童會不會跟隨爸媽腳步踏入演藝圈，但知情人士認為關詠荷目前只希望女兒好好讀書，考上頂尖學校。

(中時新聞網)