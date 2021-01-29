前總統陳水扁親信黃芳彥潛逃在美12年，近日被美國警方證實輕生死亡，此消息傳回台灣引起震撼。不同社群討論此話題，都對他的輕生方式難以置信。PTT網友認為，黃芳彥多金又住豪宅，且不乏紅分知己相伴，怎會用如此激烈方式結束生命。與黃熟稔的陳水扁鐵粉陳昭姿也對他的死因存疑，偏綠網友更直言，前總統馬英九追殺陳水扁，現任總統蔡英文無能不作為，才會害得「御醫」黃芳彥有家歸不得，客死他鄉。

知悉新光醫院前副院長黃芳彥死訊，陳昭姿昨（28）日在個人臉書連發10文悼念，她提到黃親口說過，不願客死他鄉，只有在一種情況下，他會選擇舉槍自盡，他還笑著做出槍枝與子彈、還有舉槍的動作，讓陳昭姿拍照。也因此，她無法相信他會自盡。

有網友說，「我很不能相信Dr.黃芳彥是自殺，至少要有一個活不下去的原因。很遺憾他竟然被認定舉槍自殺，更不解的是小英政府為何遲遲不給他歸鄉？」另有網友直指，「殺人兇手是馬呆與蔡論文大總統！」還有人哀嘆，「黃醫師是位愛台灣的人，被國民黨馬英九們陷害。」、「有家歸不得！可惡的前政府及無能蔡團隊」。

不少挺扁網友則吐露對他的不捨，「一個有情有義的被政治迫害者，寧屈不辱的精神，客死他鄉令人惋惜與痛心」、「因政治追殺而遠走他鄉，一直等不到平反的機會」、「他也是被政治追殺。願他安息！」、「有情有意的黃醫師，一路好走，感謝您對陳總統始終如一不離棄。」、「真是可惜了一個人才，被政府逼得沒辦法回故鄉」、「唉！真可惜沈寃莫白RIP」、「真的很不捨！好人被政治迫害含寃而死。願副院長安息！」

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