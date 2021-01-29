豐興（2015）去年第四季獲利出爐，單季稅後淨利為7.08億元、年增48％，每股稅後淨利1.22元，累計全年稅後淨利26.23億元、年增33.69％，每股稅後淨利4.51元。

豐興29日舉辦法說會，由該公司主管說明相關營運狀況，對去年第四季表現，主要是受惠原物料行情自去年10月以來大幅上漲，下游客戶加快拉貨步調，使得該公司單季產品銷售呈現量、價齊揚景象。

受到去年獲利大幅成長激勵，豐興董事會決議，發給每位員工5.2個月的年終獎金，優於前年的4.1個月獎金，以激勵員工士氣。

(工商 )