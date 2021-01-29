楊宇騰（右）與林子閎被鎖在保健室過夜，靠泡麵止饑。（WeTV、結果娛樂提供）

WBL系列影集《永遠的第一名》林子閎、楊宇騰「得意CP」，登對的外型加上甜滋滋的互動，開播短短時間累積超高人氣，上線三週持續攻佔日本、韓國WeTV、日本樂天TV排行冠軍。上週五林子閎突擊楊宇騰家開IG直播，「得意CP」合體放閃羨煞眾「粉」，許多粉絲們看到兩人同框自然不造作的甜蜜互動，嗨翻直喊：「請原地結婚！」、「他倆一直在兩人世界，好甜！」

林子閎坦言，在現實愛情中自己其實不是浪漫的人，但會默默細心觀察對方再投其所好，面對個性同樣慢熱的楊宇騰，得靠他主動出擊，「這麼一說好像跟我們在劇中的人設差不多，都是我追著他跑。」

林子閎也自曝每次暗戀只要先告白就會失敗，因此變得會觀察很久才出手，反倒是楊宇騰遇到喜歡的人會勇敢直球告白。最新劇情中，林子閎難得開口清唱插曲〈水藍色情人〉哄楊宇騰睡覺，更忍不住大膽表白，監製蔡妃喬透露：「YU聲線較高，而且這首歌不好唱，子閎還得挑戰輕聲清唱，他的表現情感全開，可能也是因為一早拍攝『床戲』培養了深刻感情，把所有暗戀情緒都藉由歌聲釋放出來。」

實力派男星張睿家客串演出校醫，劇中與林子閎有著若有似無的曖昧關係。林子閎首次跟張睿家合作，「原以為會是很嚴肅的前輩，沒想到常常跟我們一起說著無厘頭的笑話，很快就拉近距離。」張睿家直呼：「突然覺得時間過得好快，現在在劇組大家都叫我『哥』了，很開心享受這一次客串演出的過程。」看著林子閎與楊宇騰賣力地演出，他也深感當一個人喜歡一個人，就是喜歡，無關性別。

由WeTV、結果娛樂共同出品，金鐘行銷蔡妃喬監製、金鐘導演姜瑞智執導、編劇林珮瑜執筆、潘心慧擔綱製作的WBL系列影集《永遠的第一名》，第一季共六集，高顏值卡司找來「偶像男神」林子閎搭擋「混血花美男」楊宇騰領銜主演，網羅新生代演員李齊、羅德弘、范姜彥豐、辛樂兒共同參與，更邀請到實力派男星張睿家、石知田特別演出，每週五晚間八點在全球WeTV同步上線，日本VideoMarket、RakutenTV同步播岀，敬請鎖定。

林子閎（左）趁楊宇騰睡著時對他表白心意。（WeTV、結果娛樂提供）

張睿家客串演出神秘校醫。（WeTV、結果娛樂提供）

林子閎（左）與校醫張睿家的關係曖昧不明。（WeTV、結果娛樂提供）

張睿家（左）故意出言挑釁楊宇騰。（WeTV、結果娛樂提供）

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