從一名國中理化老師到今天升任新北市副市長，成為侯友宜的左右手，劉和然在教育和公務生涯中，一路走來，可說是人生充滿無數意外與驚奇。

不過，當今天下午新北市長侯友宜宣布由副秘書長劉和然升任副市長之際，沒有人再覺得意外了，因為劉和然的各項表現已是有目共睹。

侯友宜之所以大力拔擢劉和然，除了因劉近日絕佳的防疫工作表現，以及過往各項「戰績」外，最主要的，還是侯友宜看到了劉和然思慮周密、行事穩健，以及超高行動力的人格特質。

「本以為會在國中校長任內退休」，未料周錫瑋在台北縣長內，將劉和然拉進小內閣擔任教育局長，這對劉和然而言，實屬意料之外，然而劉在局長任內創設英速魔法學院、推動品德教育等政績，迄今還被許多老師稱道。

在朱立倫選上第一屆新北市長後，劉和然是少數在改朝換代後留下的政務官，在擔任短時間的副秘書長後，即被委以重任，調任業務完全陌生的環保局長，這對劉和然而言，算是人生的一大挑戰。

在環保局任內，劉和然力阻深澳燃煤電廠興建、形塑無煤城市，以及積極推動減塑，全國首創與賣場、超商合作推出「環保兩用袋」等，都讓外界看到劉和然的另一個面向，以及在教育之外的長才。

新北市長侯友宜二年多前選上市長後，將劉和然留任環保局長，因為劉過去豐富的政務官經驗，當時小內閣新任首長經常會主動向劉請益，劉亦毫不藏私的盡力協助，外界還一度將劉和然戲稱為侯友宜小內閣中的「新北隊長」，也因此，在一年後即被侯友宜升任首席副秘書長，參與、協助侯友宜整個市政規畫與運作。

如今，劉和然升任副市長，對外界雖不意外，但對劉和然而言，又是一項人生的意外和前所未有的重擔，未來將有更多的挑戰，正等著劉和然。

(中時新聞網)